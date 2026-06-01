Zoo nyní hledá novou vizuální identitu, která bude odrážet proměnu zrekonstruovaného kreativního prostoru.
„Stávající logo znázorňuje budovu, ale do nového by se měla promítnout moderní tvář kulturního stánku,“ míní Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu Libereckého kraje.
Podle vedoucího Lidových sadů Michala Kadlece má vizuální styl korespondovat také s faktem, že se zde potkávají různé hudební a kulturní žánry. „Od pohádek pro děti přes koncerty vážné i moderní hudby až po divadla, plesy nebo přednášky,“ vyjmenoval.
Výzva designérům
Výzva zoo tak směřuje ke grafickým designérům, studiím i jednotlivcům, kteří navrhnou nejen nové logo, ale i širší vizuální koncept. Konkrétně třeba plakát měsíčního programu, orientační systém v budově nebo design suvenýrů.
„Důležitým požadavkem je, aby nové logo fungovalo samostatně, ale zároveň přirozeně zapadalo do jednotného vizuálního stylu celé Zoo Liberec a jejích středisek,“ upozorňuje mluvčí zoo Barbara Tesařová. Čtyři nejvýše ocenění účastníci výzvy obdrží skicovné deset tisíc korun, zatímco vítěz dostane sto tisíc korun na to, aby mohl dopracovat a odevzdat všechny požadované grafické návrhy.
„Ty je možné doručit osobně, nebo zaslat poštou v uzavřené obálce označené Neotvírat – Nová vizuální identita Lidových sadů,“ shrnuje Tesařová. Podrobné zadání a podmínky soutěže jsou zveřejněné na webu Lidových sadů.
Hotovo v září
Budova takzvaných Liďáků pochází z roku 1901, více než sto let představuje významné společenské místo v Liberci.
Od července 2011 jsou Lidové sady součástí liberecké zoo, pod níž se i nadále rozvíjely jako centrum kultury a setkávání. V posledních letech pak prošly generální a komplikovanou rekonstrukcí, která se prodražila kvůli požadavkům památkářů či hasičů, problémy nastaly také s dodavatelem.
„V prosinci 2025 jsme Lidové sady slavnostně otevřeli a částečně spustili provoz, jejž omezovala paralelní rekonstrukce střechy a půdních prostor, které slouží jako zázemí pro administrativní pracovníky,“ vysvětluje mluvčí Tesařová. V plném provozu začne kulturní centrum fungovat v září – již s novou vizuální identitou.
Ta má vystihnout charakter prostoru, kde se propojují zvuk, světlo, hudba a kultura a kde se setkávají všechny generace.