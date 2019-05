Parní div světa brázdí Sasko, trhá rekordy a láká zloděje

Nikde jinde na planetě nespatří takřka stejně sladěný rozjezd dvou parou tažených lokomotiv. Jeden stroj řady 99.73-76 odbočuje na Jonsdorf, druhý pokračuje dále do lázeňské obce s hradem. Vyhlášený okamžik pro fotografy se tady odehrává čtyřikrát denně.

Provoz na Žitavské úzkokolejce vstoupil do hlavní sezony. A o svezení je enormní zájem. Svědčí o tom statistiky. Vlaky na šestnáct kilometrů dlouhé dráze o rozchodu 750 milimetrů loni přepravily 229 320 cestujících. O 7,2 procent více než rok před tím. Je to nejvíce od roku 1994. Památkově chráněná trať však asi nikdy nepřekoná rekordní čísla z třicátých let uplynulého století.

„Tehdy o jednom prodlouženém víkendu vlaky přepravily kolem třiceti třech tisíc cestujících,“ odhaluje Alfred Simm ze společnosti Sächsisch - Oberlausitzer Eisenbahngesellschaft, která turisticky atraktivní trať provozuje.

„Ve dvacátých a třicátých letech byla trať dvoukolejná, což bylo mezi úzkokolejkami naprostou raritou. Zájem cestujících byl tak obrovský, že se vypravovaly i spěšné vlaky, které jezdily bez jakékoliv zastávky až na konečnou.“

Dráty nejsou z mědi, hlásí tabulky

Možná další raritou na úzkokolejce jsou telegrafní sloupy. Jak prozrazuje německý průvodce Simm, jsou nefunkční a slouží jen pro potěchu fotografů a železničních nadšenců.

„Jelikož ale jejich dráty a součásti vypadají, že jsou měděné, stávají se někdy terčem zlodějů. Proto na nich visí tabulky, které hlásají, že nejsou z mědi. Tyto tabulky jsou napsány v sedmi jazycích. Upozornění je i v čínštině,“ směje se Alfred Simm.

Spolek vlastní pět parních lokomotiv a dvě dieselové. Ty parní jezdí na černé uhlí, ale ne vždy tomu tak bývalo. „V dobách východního Německa se jezdilo i na brikety, holt nic jiného jsme neměli,“ svěřuje se železniční nadšenec.

Pro letošek se Žitavská úzkokolejka připravila na nápor turistů, mezi nimiž jsou ročně tisíce Čechů, zase o trochu více. Jednou z atrakcí budou speciální jízdy vlaku Říšských drah se salonním vozem. Tyto soupravy si „osedlají“ koleje o tomto víkendu a pak například prvního května, 15. června, ale i v říjnu a listopadu, kdy hlavní sezona na dráze končí.

Od května do října pak na úzkokolejnou trať vyjede také Žitavský motorový vůz VT 137 322 roku výroby 1937. Stane se tak každý první a třetí víkend.

Letos si ale turisté za jízdu připlatí. Dříve na ni stačil jen příhraniční Euro Nisa Ticket. Odteď musí lidé z kapsy vytáhnout ještě pět euro.