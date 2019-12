Liberecký kraj chystá žalobu kvůli rozšíření polského dolu Turów

Liberecký kraj vyčerpal všechny ostatní možnosti, jak rozhodnutí zvrátit, řekl na dnešním jednání krajského zastupitelstva hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj).

Zastupitelé dnes také schválili podání přihlášky do řízení o posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) souvisejícího s rozšířením těžby v dolu Turów. Liberecký kraj chce kvůli dolu a postupu polské strany také podat podnět k Evropské komisi ve věci porušení práva Evropské unie.

„Tyto kroky jsme projednali i na ministerstvu zahraničí a ministerstvu životního prostředí,“ dodal Půta. Odpůrci záměru se také mohou připojit k petici za záchranu pitné vody v česko-polsko-německém pohraničí a proti plánovanému rozšíření polského hnědouhelného dolu Turów na stránkách www.stopturow.cz. Petice je určena petičnímu výboru Evropského parlamentu

Hnědouhelný důl v Polsku zásobuje uhlím hlavně sousední elektrárnu Turów. Skupina PGE, které důl i elektrárna patří, tam chce těžit až do roku 2044. Rozšířit by se měl důl až na 30 kilometrů čtverečních a těžit Poláci plánují do hloubky až 330 metrů pod úrovní okolního terénu. Důl se má rozšířit o 14,6 hektaru podél silnice z Žitavy do Bogatyně. V Česku jsou nejblíže obce Uhelná, Václavice, Oldřichov na Hranicích a Hrádek nad Nisou. Důl má povolení k těžbě jen do dubna příštího roku, už ale začal kácet stromy v prostoru plánovaného rozšíření.

Pro obyvatele hlavně pohraničních oblastí Libereckého kraje je plánované rozšíření těžby u česko-polské hranice zásadní. V ohrožení by mohly být zásoby vody na českém území, lze očekávat zhoršení života kvůli prachu a hluku. Kraj se proto snaží rozšíření dolu zabránit nebo alespoň zmírnit jeho dopady, případně za způsobené škody vymoci kompenzace. Najal si společnost Frank Bold Advokáti, jejíž polská pobočka připomínkovala rozšíření těžby hnědého uhlí v Gubinu u hranic s Německem. MŽP dostalo proti rozšíření dolu více než pět tisíc námitek.