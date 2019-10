Vrtulníky v Libereckém kraji přijdou o lano. Zpomalí zásahy, tvrdí kritici

Lidem uvázlým v nepřístupném terénu, kteří potřebují pomoc vrtulníku a speciálně vycvičené posádky, hrozí, že na záchranu budou čekat o desítky minut déle.

Ministerstvo zdravotnictví totiž vypsalo tendr na provozovatele vrtulníků letecké záchranné služby po roce 2021 tak, že vítězná společnost nebude muset na základně v Liberci zajišťovat vybavení vrtulníku pro speciální záchranné práce. Tedy slaňování či záchranu z podvěsu.

„Ministerstvem stanovené podmínky jsou pro Liberecký kraj nevyhovující a leteckou záchrannou službu posílají o dvacet let zpět,“ obává se Přemysl Sobotka, náměstek hejtmana pro zdravotnictví.

Zdravotnická záchranná služba a horská služba má v Libereckém kraji vycvičené týmy, jež s vrtulníkem létají, slaňují a zachraňují v náročném terénu. „Naši obyvatelé by podle podmínek tendru byli nuceni na lékařskou pomoc čekat o desítky minut déle,“ obává se Sobotka.

Vrtulník zasahuje v Jizerských horách nebo Krkonoších

Letecká záchranná služba startuje v zemi z deseti základen. Liberec, Ústí nad Labem a Hradec Králové má dnes na starosti soukromá firma DSA.

„V Libereckém kraji vzlétne vrtulník s podvěsem a se slaněním v průměru k patnácti případům ročně. V kraji je velmi členitý terén, bývají to zásahy třeba v Jizerských horách nebo v části Krkonoš,“ upozornil mluvčí Zdravotnické záchranné služby Michael Georgiev.

Řada míst je podle něj jen velmi obtížně přístupná po zemi. Bez pomoci vrtulníku by se záchrana protáhla. „Některé zásahy by nebyly rychlé, pokud by k nim létal vrtulník z Hradce. Byl by to velký zásah do naší práce,“ řekl Georgiev.

Letecká záchranná služba Liberec létá do nepřístupného terénu od roku 1997. Má nejen materiál pro speciální činnosti, využívá ale i kompletně vycvičený tým. Patří do něj lékař, zdravotnický záchranář a člen horské služby.

„Respektujeme, že ministerstvo nechce zřizovat nové speciálně vycvičené týmy na dalších místech České republiky. Proč ale chtějí omezit práci těch, kteří fungují, jsou vycvičení, reálně existují a zachraňují lidské životy v Libereckém kraji? Ten kvůli svým geografickým podmínkám letecké specialisty potřebuje,“ nechápe Sobotka.

O kraj se postarají jiné základny, soudí ministerstvo

Podle ministerstva zdravotnictví vznikla zadávací dokumentace veřejné zakázky ve spolupráci s expertní komisí složenou z největších odborníků v zemi.

„Tím, že speciální záchranné práce s lanovými technikami budou nově provádět jen vybraná stanoviště, dojde k jejich maximální profesionalizaci a tedy ke zvýšení kvality a bezpečnosti této služby. Rozložení základen v zadávací dokumentaci zakázky garantuje plošnou celorepublikovou dostupnost speciálních záchranných prací,“ uvedla Gabriela Štěpanyová z tiskového odboru ministerstva zdravotnictví.

V Libereckém kraji se podle ní výrazně překrývá dostupnost speciálních záchranných prací s lanovými technikami vrtulníky letecké záchranné služby z Hradce Králové, Ústí nad Labem nebo Prahy.

„Proto po zvážení všech faktorů expertní komise rozhodla, že pro stanoviště v Liberci nebudou tyto činnosti požadovány. Akutní lékařská péče v hůře přístupném terénu je totiž v libereckém regionu dostatečně zajištěna ze strany sousedních základen,“ uvedla Štěpanyová. Odmítá, že při zásazích v nepřístupném terénu hrozí nebezpečí z prodlení.

„Dolet ze sousedních základen je na celé území Libereckého kraje zajištěn do 25 minut. Obavy nejsou opodstatněné.“