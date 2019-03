Syner se zbavuje hotelu u Sychrova, kraj ho chce koupit pro důchodce

Čtyři hvězdičky ze Zámeckého hotelu na Sychrově možná zmizí. Luxusní ubytovací komplex, který vlastní společnost Regal estate ze skupiny S Group (dříve Syner), je od ledna na prodej.

Jednání o koupi teď vede s vlastníkem i Liberecký kraj. Ten by rád hotel přestavěl na domov důchodců. „Když se podíváte na počty lůžek pobytových zařízení sociálních služeb v našem kraji, zhrozíte se. Na jedno lůžko tu máme 259 obyvatel. To je nejvíc v porovnání se stejně srovnatelnými kraji. Na Vysočině, která má i víc obyvatel, to je 175 osob na jedno lůžko, v Pardubickém kraji 165 obyvatel na lůžko, v Královéhradeckém 177. Pokud s tím rychle něco neuděláme, bude ten problém ještě větší s tím, jak populace stárne,“ řekl náměstek hejtmana Pavel Svoboda (ČSSD).

Cena za hotel: zhruba 68 milionů

Právě koupě hotelu na Sychrově by mohla částečně nedostatek míst v domovech důchodců vyřešit. Někteří zastupitelé ale záměr kraje zpochybňují.

„Je zvláštní, že by se měl kupovat zrovna hotel, který tu postavila firma Syner mimo jiné z dotací. Evropská unie na to poskytla 64 milionů korun. Moc jim to neprosperovalo, tak se ho snaží zoufale prodat. A náhle přijde kraj, že by ho koupil. Trochu to ve mně vzbuzuje nedůvěru, protože vedení kraje odmítá sdělit, kdo s tím nápadem přišel,“ zmínil krajský zastupitel Jan Korytář (ZpL).

Skupina S Group je totiž napojena na libereckou ODS a ODS je i v koalici na kraji. Takové spekulace ale náměstek Svoboda odmítá. „Informace o prodeji hotelu proběhla médii, tam jsme to zaznamenali. Z diskuze na poradě uvolněných radních pak vyplynulo, že máme prověřit, zda by hotel nešel předělat na domov důchodců, nic víc za tím není.“

Podle dostupných informací by mohl kraj získat nepříliš prosperující třípodlažní hotel za 68 milionů korun. Minimálně stejná částka by pak připadla na nutnou rekonstrukci, aby budova odpovídala potřebám zařízení pro seniory. „Při kapacitě 80 až 88 míst by se pak stavební náklady na jedno lůžko pohybovaly odhadem do dvou milionů korun,“ stojí v podkladech pro zastupitele. „To je enormní částka, a proto budeme dál sledovat, zda je tato transakce pro kraj výhodná,“ dodal Korytář.

Jenom hotel chybějící místa nevyřeší

Čtyřhvězdičkový hotel otevřel v roce 2007. Provozoval ho řetězec EuroAgentur Hotels & Travel, od loňského podzimu je ale zavřený. Společnost Regal estate, které patří, ho už dál nechce.

„Mateřská skupina Syner Group se koncentruje na kancelářské, rezidenční a retailové nemovitosti a hotel nezapadal do dlouhodobé strategie. Proto se jej rozhodla nabídnout v době, kdy se nacházíme na vrcholu hospodářského cyklu a na trhu přetrvává horečka po nemovitostech,“ sdělil mluvčí S Group Ondřej Paclt.

Prodejem hotelu přitom firma nic neriskuje. Doba udržitelnosti projektu, na který šly evropské dotace, byla v tomto případě pouhých pět let. Lhůta, kdy se s hotelem nesmělo nic jiného dělat, tak skončila před 7 lety.

„Věc jsme projednali ve výboru pro sociální věci Libereckého kraje, vzali jsme to na vědomí. Koupě hotelu na Sychrově je ale jen jednou ze čtyř variant, jak nedostatek lůžek řešit,“ uvedl předseda výboru Dan Ramzer.

Samotný hotel totiž chybějící místa nevyřeší. V plánu je proto i výstavba dalších budov u Domova důchodců ve Vratislavicích, přístavba Domu seniorů ve Velkých Hamrech a případná přeměna Léčebny dlouhodobě nemocných v Jablonném. Jestli kraj bude hotel kupovat zatím není jasné, podle Paclta projevili o hotel zájem i další tuzemští investoři.