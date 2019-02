Kraj chce bojovat proti suchu. Šest milionů je málo, zlobí se opozice

Změna pro Liberecký kraj by raději viděla roční sumu mezi padesáti až sto miliony korun. Hnutí nese s nelibostí, že kraj dostal po rozdělení daňových příjmů 354 milionů korun navíc a velká část z nich jde hlavně na opravy silnic.

„Bleskové povodně a na druhou stranu opakovaná sucha ukazují, že klimatické změny a nehorázné nakládání s půdou jsou pro nás reálnou a vážnou hrozbou. Kraj by měl svým dílem přispět k řešení. Jednou z cest je právě tento fond. Jsme rádi, že nakonec vznikl. Nejsme však rádi, že do něj směřuje tak málo peněz. Proto jsme navrhli navýšení fondu alespoň o dvacet milionů na úkor oprav silnic. Pro představu, za těch dvacet, dvacet pět milionů můžeme do kraje dostat kolem 100 milionů z dalších zdrojů na retenční opatření, nebo opravit zhruba kilometr silnice,“ myslí si Josef Šedlbauer (Změna).

„Roční suma, kterou považujeme za adekvátní, je padesát až sto milionů. Krajina je na hranici vyčerpání a není času nazbyt. Hladký asfalt studny nenaplní a nic na něm neporoste,“ říká Šedlbauer.

Hejtman Martin Půta (Starostové) říká, že opatření proti suchu nemají ležet pouze na bedrech kraje.

„Hlavní úlohu musí hrát ministerstvo zemědělství, které ročně dává desítky miliard na zemědělských dotacích, a to je ten nejjednodušší a nejrychlejší nástroj, kterým se dá ovlivnit to, jak česká krajina vypadá. Kraj může svými penězi maximálně podpořit aktivitu obcí, které často za vlastníky řeší věci, které se v minulosti z krajiny ztratily,“ domnívá se hejtman.

„Těch šest milionů je nějaký první krok a věřím, že reálný zájem nám ukáže, jak to nastavit do dalších let,“ doplnil Hejtman.

Sucho trápí hlavě příhraničí

Srážkový propad v uplynulých pěti letech činil v Libereckém kraji průměrně 757 milimetrů a byl tak nejvyšší v republice. Sucho trápí nejvíc oblasti v česko-polském příhraničí - Frýdlantsko, Hrádecko a Chrastavsko, kde vysychají studny i potoky.

Důvodem je vedle sucha i pokračující těžba uhlí na polské straně spojená s odčerpáváním obrovského množství vody.

„Obdobný dotační program jsme spustili poprvé a nedokážeme předem vyhodnotit, jaký zájem vyvolá. Liberecký kraj má zatím v této oblasti jen malé zkušenosti. Z tohoto důvodu jsme navrhli poměrně široký rozsah dotovaných činností a delší dobu pro podání žádostí. Po vyhodnocení první vlny žádostí rozhodne Liberecký kraj o tom, zda pro další roky budou finance vyšší, či nikoliv,“ říká krajský radní Jiří Löffelmann (Starostové).