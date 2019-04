V příliš suchém dubnu zvířatům neroste tráva a množí se kůrovec

Jablonec nad Nisou patří v Libereckém kraji mezi nejdeštivější města. Ale i na něj už doléhá sucho. V Českém ráji a na Českolipsku chybí vláha ještě víc.

„Pořádně tady pršelo naposledy 28. a 29. března,“ říká Jiří Chmelař, hrázný z přehrady ve Mšeně. „Spadlo pět litrů a tři litry vody na metr čtvereční.“ V dubnu srážkoměry zaznamenaly déšť u přehrady jen dvakrát. Ale bylo ho velmi málo - čtrnáctý den v měsíci šlo pouze o 0,4 litru vody na metr čtvereční o týden dříve 0,1 litru vody na metr čtvereční.

Nízkou trávu by zvířata vyžrala na drn

„Zima byla na srážky bohatá a zdálo se, že by se loňské sucho nemuselo opakovat,“ upozorňuje Jiří Teplý z Agrární komory pro Liberec a Jablonec. „Když ale teď kopnete do země, vidíte, jak v dubnu vyschla. Počasí nám radost nedělá, na polích škodí vzešlým jařinám. Někteří chovatelé dobytka raději nechávají stáda ve stájích a krmí je dál siláží. Pokud jim tedy nějaká po zimě zůstala. Nízkou trávu na pastvinách by zvířata za pár dní vyžrala na drn. V posledních dnech ke všemu půdu vysoušel vítr.“

Mezi nejsušší území patří Turnovsko. V březnu se průměrné srážky v kraji dostaly na 74 litrů na metr čtverečný, což představuje 109 procent z dlouhodobého průměru. V Turnově ale spadlo jen necelých 41 litrů na metr čtvereční.

„Sucho se na nás hodně podepisuje. Nic pořádně neroste. Keříčky jahod jsou malé a díky teplému počasí už kvetou. Pokud sucho neskončí, bude plodů méně,“ tvrdí Dušan Louda ze Sempry Turnov. „Na zavlažování využíváme náš rybník. Ale bojíme se, abychom brzy nespotřebovali všechnu vodu.“

Voda z lesů hned odteče pryč

Teplé jaro s velkým nedostatkem srážek zneklidňuje Ludvíka Řičáře, krajského ředitele Lesů České republiky. „Kritické sucho postihlo hlavně lesy v podhůří,“ dodává Řičář. „Voda z tajícího sněhu se tam bohužel příliš neudrží. Odteče řekami rychle pryč, protože se v minulosti narovnaly jejich koryta a zmizely meandry.“

Sucho a vysoké teploty pomáhají k rozmnožování kůrovce, který napadá a hubí smrky. Loni zlikvidoval nebývale mnoho stromů a lesníci je musí po zimě rychle vytěžit, aby se kůrovec nerozšířil.

Jak vyplývá ze zprávy ČHMÚ, únor a březen byly v kraji zhruba o dva půl stupně Celsia teplejší, než odpovídá dlouhodobému průměru. Lidé se nejvíce ohřáli v České Lípě, Doksech a Frýdlantě. V České Lípě se 23. března vyšplhala teplota na 21 stupňů Celsia.

Déšť má přijít o víkendu

Výjimku ze sucha představují Krkonoše a Jizerské hory. V zimě je nepotkala větší obleva a hřebeny pokrývá i teď sníh. Na Harrachovem ho leží víc než metr.

Duben je v Libereckém kraji historicky nejsušším měsícem. Dlouhodobý průměr činí 50 litrů na metr čtvereční. V loňském srážkové chudém roce napršelo v kraji v dubnu 37 litrů na metr čtvereční.

První tři letošní měsíce naštěstí sněhem a deštěm nešetřily. V kraji spadlo v průměru 226 litrů srážek na metr čtvereční. Před rokem zhruba o sto litrů méně.

Meteorologové předpovídají silný déšť nejdříve na víkend. Od pátku do pondělí by mohlo napršet až 35 litrů vody na metr čtvereční.