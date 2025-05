Prosil ji, ať ho nenechá umřít. „Námořník z Harvardu“ připravil ženu o 1,5 milionu

Vše začalo v březnu, když žena na facebooku přijala žádost o přátelství od někoho, koho považovala za lodního inženýra a absolventa Harvardské univerzity s českými kořeny.

„Poté, co si s ním začala psát, podlehla jeho kouzlu a po velmi krátké době s ním byla ochotná plánovat společnou budoucnost. Tu však zkalila událost, která jejího milého údajně postihla v Indickém oceánu,“ uvedla Baláková.

Loď, na níž se plavil, se podle jeho zpráv porouchala a šla pomalu ke dnu. „Od smrti utonutím ho prý mohl zachránit jen soukromý lodník, který by ho převezl za vysoký poplatek na pevninu. Ve svých zprávách ji prosil, ať ho nenechá umřít. K takovým výzvám nezůstala chladná a peníze na jeho záchranu mu poslala,“ uvedla mluvčí policie.

Údajný lodník také ženě psal, že na potápějící se lodi má cennosti, které zaslal spediční společností na její adresu, aby neskončily na dně oceánu. „Nejrůznější platby za balík ji ovšem stály další stovky tisíc korun. To, že jde o podvod, pochopila až potom, když jí i po utracení výše uvedené částky přicházely další a další výzvy k placení,“ uvedla Baláková.

Případ policisté vyšetřují jako podvod. „Jeho zveřejněním chceme znovu apelovat na všechny ženy, aby cizím mužům, se kterými mají jen virtuální kontakt, své peníze neposílaly, ať už jim tvrdí o sobě cokoliv. Takzvané romantické podvody jsou typické tím, že se počáteční přátelská konverzace na sociálních sítích mezi mužem a ženou během týdnů posune do vyznávání lásky, po které vždy následuje fáze, kdy se on dostane do nějaké svízelné životní situace a požádá ji o peníze,“ dodala mluvčí policie.