Sanitky zamořené po výbuchu stále nemohou vyjíždět, kraj povolal specialisty

Do provozu nesmí vozy vyjet, protože stále hrozí určité riziko, že jejich interiér je kontaminován. Ihned po zásahu v listopadu vyčistili sice sanity speciální směsí příslušníci 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany, kteří mají s dekontaminací obrovské zkušenosti, ale ani to nestačí.

„I když jsou liberečtí chemici velcí profíci, tak bohužel nemají pravomoc dát nám razítko, že sanitky jsou v pořádku. To musí udělat certifikovaná firma, která k tomu vlastní příslušné kulaté razítko. Problém je, že takový případ zatím v České republice nikdo neřešil. Takže najít někoho, kdo by nám to razítko dal, nebylo jednoduché,“ vysvětlil krajský radní pro zdravotnictví Přemysl Sobotka.

Úkolu se nakonec zhostila společnost Dekonta, která se specializuje na sanaci kontaminovaných lokalit, čištění odpadního vzduchu, průmyslové čistění a podobně.

„Firma už provedla první screening možné kontaminace uvnitř sanitek. Teď čekáme na další postup, který nám doporučí,“ řekl mluvčí krajské záchranné služby Michael Georgiev.

„V těch chemikáliích jsou i látky, které se vypařují jen při vysokých teplotách, takže teď v zimě to je problém. Dostalo se to do ventilace a všech filtrů, to není dobré,“ zmínil zdroj, který je se situací kolem sanitek dobře obeznámený.

Na výsledky analýzy, která má určit, co všechno v Hamru vybuchlo a jaké účinky chemikálie mají, zatím policie i záchranáři stále čekají. Pokud dojde k nejhoršímu a sanity se budou muset odstavit, nebude to pro Liberecký kraj jako zřizovatele záchranné služby nic příjemného.

„Pokud by k tomu došlo, tak bychom se blížili k částce patnáct milionů korun. Ale šlo o záložní vozy, takže na provozu záchranné služby to není nijak znát,“ zmínil Sobotka.