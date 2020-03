Liberecký kraj zakázal vstup bez roušky do obchodů, lékáren i pošt

15:22 , aktualizováno 15:22

Liberecký kraj zakázal od dnešních 18 hodin vstupovat bez roušky, respirátoru či jiné ochrany dýchacích cest do zdravotnických zařízení, veřejné dopravy včetně taxíků, do obchodů, lékáren, pošt, bank a úřadů a do všech veřejných míst, kde se lze potkat s někým dalším.