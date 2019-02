V kraji chybí přes sto policistů. Civilní sektor nás předhání, říká odborář

K tomu, aby přivedli nového kolegu, jsou finančně motivováni i sloužící policisté. Ke konci roku chybělo do plných stavů v Libereckém kraji 118 lidí. Loni jich ukončilo služební poměr 46, při náborech bylo přijato jen 38 uchazečů.

Policisté v kraji přitom evidovali 117 žádostí k přijetí do služebního poměru. „Největší podstav je v Jablonci nad Nisou, kde ke konci roku chybělo 34 policistů a v České Lípě, kde do plných počtů scházelo 33 policistů. Nejvíce chybí policisté u pořádkové policie, a to na obvodních odděleních,“ vypočítala policejní mluvčí Vladimíra Šrýtrová.

Mladé odradí výše platu i testy

„Přesvědčit k práci u policie mladé lidi, kteří pak ještě musejí projít psychotesty a uspět u fyzických testů, je těžké. Mají dnes navíc kolem sebe velké možnosti práce v nejrůznějších odvětvích. Pro mnohé bohužel zatím stále není plat u policie dostatečně motivující,“ domnívá se Zdeněk Bartoň z Nezávislé odborové organizace Policie České republiky.

Ke konci roku bral nastupující policista hlídkové služby 22 490 hrubého. K platu dostával ještě 4 200 korun rizikový příplatek. Ten už letos v Libereckém kraji činí 6 700 korun.

Ve Středočeském kraji a v Praze je však vyšší. To je důvod, proč mnozí policisté z Liberecka odcházejí sloužit tam.

Policistům při náborech nepomáhá ani fakt, že nedostávají stravenky, což je dnes už v jiných firmách obvyklý benefit.

„Civilní sektor nás v mnohém předhání, těžko se mu konkuruje. Vysvětlujte pak mladému člověku, že bude za 26 tisíc korun hrubého podstupovat riziko. Nováček přitom bude brát s mnohem větší zodpovědností stejný plat jako pokladní v jistém supermarketu,“ nastínil Bartoň.

Lidé dávají přednost Škodě

Podle velitele Policie ČR v Turnově Milana Drahoňovského by na Turnovsku mělo sloužit 28 policistů. Nyní jich tam ale pracuje jen 24.

„Policie teď není na trhu práce příliš konkurenceschopná. Hodně lidí z Turnovska stahuje mladoboleslavská Škoda Auto. Zaměstnance potřebují i firmy v Turnově. Na rozdíl od nás nepožadují maturitu, řidičský průkaz, trestní bezúhonnost a nedělají psychotesty a fyzické testy,“ uvedl na začátku ledna Milan Drahoňovský.

Pro šestatřicetiletého grafika Petra Tomáše ale ani vyhlídka nikterak závratného platu není překážkou, aby se o práci u policie ucházel. Dvanáct let pracoval jako grafik, pak programoval CNC frézy. Ani jedno jej nenaplňovalo. V policejní práci naopak vidí poslání.

„Plat mě neodrazuje. S nižším nástupním platem jsem počítal a dával si peníze stranou. Chci hlavně začít dělat něco pro tento stát a nejen nadávat na to jak to tu funguje. Myslím, že policie je pro mě tou správnou cestou,“ svěřil se Petr Tomáš. Testy chce skládat letos.

„Na fyzické si věřím, nervózní jsem ale z psychotestů. Nedá se na ně nijak připravit a nevím, do čeho jdu,“ uvažuje.

Psychologické vyšetření vystaví stopku největšímu počtu uchazečů. Loni kvůli němu u přijímacího řízení neprošla polovina zájemců.

„Nevím ani, jestli nebude pro policii překážkou můj věk. Zase bych ale mohl mít větší vhled do některých situací. Mohl bych je řešit jinak, než člověk těsně po škole,“ uvažuje Petr Tomáš.