Památky po zimě zase ožijí, ovládne je duch šlechticů a koblížek

Právě Clam-Gallasům je zasvěcen letošní cyklus Po stopách šlechtických rodů. Koblížek, který je věrnou kopií původní hračky hraběcích dcer, tak bude dominovat nové nabídce suvenýrů v zámeckých pokladnách.

Připravena jsou ale i další lákadla s motivy hraběcího rodu jako hrnky, turistické známky, lízátka, oplatky či mariášové karty.

Koblížek, nejoblíbenější hračka sedmi dcer Franze Clam-Gallase

„Clam-Gallasové jsou velmi úzce spjati se severními Čechami. U nás jim patřily hrady a zámky Grabštejn, Lemberk, Frýdlant a Liberec. Díky příslušníkům jejich rodu vznikla v Liberci čtvrť Kristiánov, zvelebovaly se Lázně Libverda, klášter Hejnice, podporu u nich našli i různí hudebníci, malíři a sochaři. V Praze založili slepecký ústav, konzervatoř nebo zahradu Klamovka. Pečovali o Jizerské hory a hrad Frýdlant zpřístupnili jako muzeum už v roce 1801. Dokonce tam pozvali básníka Karla Jaromíra Erbena, aby zpracoval jejich bohaté rodové archiválie a také prvního tištěného průvodce pro lázeňské hosty z Libverdy,“ líčí Miloš Kadlec, ředitel územní památkové správy.

Stovka akcí zaměřených na historii Clam-Gallasů

Po celý rok tak bude možné navštívit více než stovku akcí zaměřených na historii Clam-Gallasů ať už půjde o přednášky, výstavy, koncerty nebo cyklovýlety.

„Hlavní akce proběhne 31. srpna. Půjde o Hradozámecký den a noc. Začne se na Lemberku, kde bude program zaměřený na gastronomii z dob Clam-Gallasů, pak štafetu převezme Frýdlant, kde představí historii vojenství a závěr bude na Grabštejně, kde na osobnostech z šesti generací Clam-Gallasů představíme jejich osudy, zajímavosti včetně půlnočního překvapení,“ sdělila kastelánka Grabštejnu Iva Bártová.

Připraveny jsou ale i další novinky. Například na zámku Zákupy se do klasického prohlídkového okruhu nově zařadí třetí trasa Zámek za prezidenta Masaryka, která byla vloni přístupná jen po dva víkendy v rámci oslav 100 let republiky. Zážitek slibují i dvě mimořádné prohlídky v dubnu a v září, které návštěvníky poprvé zavedou do historického provozního zázemí zákupského zámku.

Model hradu i poklady z rybníka

Hrad Bezděz láká pro změnu na novou archeologickou expozici v Templářském paláci a také model hradu v jeho podobě ve 13. století.

Archeologickým nálezům ze dna zámeckého rybníka bude zasvěcena také nová prohlídková trasa na Frýdlantu.

„Na Lemberku bude od dubna výstava o dějinách zámku po roce 1918 a od června pak zpřístupníme zahrady u Bredovského zámečku. Ne ovšem po celou letní sezonu, ale jen ve vybraných termínech. V těch dnech tam také bude panelová výstava zaměřená na proměny zahrady a okolí za Clam-Gallasů. Novinkou na Sychrově bude doplněná trasa Zlatý poklad, která prezentuje dílo turnovského šperkaře Františka Khynla,“ dodal Kadlec.

Ceny vstupného na hradech a zámcích v Libereckém kraji zůstanou stejné jako loni.

„Naopak jsme se zaměřili na rodiny s dětmi a rodinné vstupné zlevňujeme o deset korun. Kdo se zapojí do programu Klíč k památkám, kde se elektronicky načítají vstupy na památky, tak má pak šestý objekt podle vlastního výběru zdarma,“ sdělila mluvčí územní památkové správy Lucie Bidlasová.