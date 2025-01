Policie znovu začne s odstřelem divokých prasat, lov potrvá do půlky února

Do odstřelu se znovu zapojí 18 policejních střelců rozdělených do devíti dvojic. Lovit budou na území ohraničeném silnicí I/35 od sjezdu na Jeřmanice směrem ke křižovatce se silnicí I/65 na Jablonec nad Nisou a dál silnicí I/65 až do Jablonce, městem Jablonec, k Srnčímu dolu a dál směrem k I/14 směrem na Kunratice, odtud pak cyklostezkou směřující přes Vratislavice do Jeřmanic.

Lokality proto budou uzavřené vždy v nočních hodinách od pondělní 18:00 do čtvrtečních 6:00, naplánované jsou lovy až do 13. února.

Na oblast budou upozorňovat cedule a sms zprávy, kvůli vlastní bezpečnosti by se lidé měli lokalitě vyhnout. Dohlížet na to bude policie.

Africký mor prasat je akutní onemocnění podobné klasickému moru prasat, má ale rychlejší příznaky a průběh a nakažená zvířata téměř vždy hynou. Proti nákaze není lék, nakažená zvířata se musí utratit.

V Libereckém kraji se první případ objevil v prosinci 2022 u hranic s Polskem na Frýdlantsku, od té doby laboratoř nákazu potvrdila u 84 ulovených nebo uhynulých kusů. Za loňský rok eviduje Státní veterinární správa (SVS) 27 potvrzených případů afrického moru u 13 ulovených prasat divokých, a 14 uhynulých, poslední případ nákazy potvrdila laboratoř v srpnu.

V první fázi odstřelu loni v listopadu a prosinci ulovili policejní střelci 44 zvířat, nakažené africkým morem nebylo žádné z nich. Zapojení policie kritizují myslivci, podle kterých je takový lov neefektivní, eticky problematický a dlouhodobě neudržitelný.

Podle SVS ale policie výrazně napomohla vymýcení afrického moru prasat v letech 2017 a 2018 na Zlínsku. Jde navíc o jedno z řady opatření, k těm dalším patří například aktivní vyhledávání a testování uhynulých kusů, budování plotů a zábran, ale také monitoring pohybu divočáků s využitím dronů a fotopastí.