Na Ještěd vidíme, na Smíchov ne. Mnichovo Hradiště chce do Libereckého kraje

„Na Ještěd vidíme, na Smíchov ne,“ zaznělo na jednání v Mnichově Hradišti. Jeho starosta Ondřej Lochman i někteří zastupitelé by město rádi nechali opět začlenit k Libereckému kraji. Lochman dlouhodobě kritizuje práci Středočeského kraje a koronavirová krize jej v jeho názoru jen utvrdila. Zastupitelé mu proto navrhli, aby do konce roku nechal vypracovat analýzu, která by byla východiskem pro další jednání.

„Středočeský kraj musíme změnit, nebo opustit,“ vyjádřil se starosta, který má pocit, že jejich region je v rámci tohoto kraje dlouhodobě opomíjen. „Možná je to tím, že jsme moc velký kraj a my jsme na jeho konci,“ poznamenal starosta města, které bývá označováno jako brána do Českého ráje.

Zatímco ve středních Čechách je přes 1100 obcí, v Libereckém kraji 215. Pro Mnichovo Hradiště to podle Lochmana znamená, že by se v případě změny mohlo stát jedním z důležitějších sídel. „V tuto chvíli většinou končí zájem středočeského krajského úřadu Mladou Boleslaví,“ dodal.

Komunikace s vedením kraje se mu nelíbila ani během koronavirové krize, kdy podle jeho slov získávali informace rychleji z Liberce. Dalším důvodem, proč Lochman navrhuje přesun pod Liberecký kraj, je i nezanedbatelný rozdíl ve vzdálenosti. Cesta autem do sídla Středočeského kraje na pražském Smíchově může trvat až třikrát déle než do půl hodiny vzdáleného Liberce. „Liberecký kraj má také nějaký tvar, identitu. Možná je to jeho velikostí, ale považuji ho za lépe organizovaný,“ vysvětlil starosta.

Případnou změnu odhalí analýza

Zda je tak velká změna vůbec možná, by měla pomoci odhalit dvoufázová analýza. „Procesní část bude zkoumat, co by to znamenalo z hlediska zákonů. Faktická, co všechno by se muselo změnit,“ nastínil Lochman. Analýza by měla zhodnotit i variantu, kdy by se součástí Libereckého kraje nestalo pouze samotné město, ale celá oblast v rámci obce s rozšířenou působností. Dohromady by se tak změna dotkla 22 obcí, s jejichž starosty se vedení Mnichova Hradiště teprve plánuje sejít.

Například starosta dvoutisícového Kněžmostu Karel Hlávka považuje příslušnost k Libereckému kraji za historicky odůvodnitelnou, konkrétněji se ale zatím odmítl vyjádřit.

„Nemáme ještě tolik informací. Určitě se ale touto záležitostí chceme do budoucna zaobírat. Nebráníme se tomu, ale potřebujeme čas,“ sdělil starosta. Podobného názoru jsou i další starostové. Jeden z nich, který nechce být jmenován, se domnívá, že obyvatelé o takovou změnu stát nebudou.

Také hejtman Libereckého kraje Martin Půta se k situaci vyjadřuje střízlivě. Podle něj by se musela vyřešit řada záležitostí, jako je dopravní obslužnost a podobně. „Když bude příležitost, sejdeme se se starosty po volbách,“ dodal hejtman.

Analýza by měla být hotová do konce tohoto roku. O tom, zda o přesun k Libereckému kraji usilovat, tak bude mnichovohradišťské zastupitelstvo diskutovat příští rok v únoru. Už teď ale zazněl návrh, že by se případné oddělení neobešlo bez referenda. Mnichovohradišťský okres byl součástí Libereckého kraje do roku 1960.