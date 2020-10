Koalice v Libereckém kraji si dělí křesla, Půtovo uskupení bude mít pět

Na spolupráci se strany dohodly ještě v pondělí večer.

„Byli jsme k našim partnerům velkorysí, nabídli jsme jim každému dvě místa v devítičlenné radě kraje,“ oznámil na tiskové konferenci Martin Půta.



Jeho vítězní Starostové pro Liberecký kraj, kteří získali ve volbách 38,5 procent hlasů a 22 mandátů, obsadí čtyři resorty + post hejtmana. Řídit budou oblast dopravy, dále resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování, k tomu oblasti sociálních věcí a kultury, památkové péče a cestovního ruchu.



Pirátům připadne resort životního prostředí a zemědělství a oblast ekonomiky, veřejných zakázek a IT. „Pro nás jsou tyto dva resorty důležité. Jsem rád, že jsme se na nich dohodli hned po druhém kole společného jednání,“ komentoval Zbyněk Miklík, lídr Pirátů, kteří ve volbách získali 9,8 procent hlasů a 5 mandátů.



ODS získá školství a zdravotnictví

ODS si nadále ponechává resort zdravotnictví, kromě něj bude řídit také oblast školství. Ve volbách dostali 8,5 procent hlasů a pět mandátů. „Jsem rád, že ve zdravotnictví bude kontinuita po Přemyslu Sobotkovi, který tento resort řídil doteď a už nechtěl dál kandidovat,“ zmínil šéf krajské ODS Dan Ramzer. S ním se počítá v rezortu školství, zdravotnictví má řídit Vladimír Richter.

Oba jsou přitom starostové měst, Ramzer ve Frýdlantu a Richter v Jilemnici. Kvůli požadavku Pirátů, aby se nekumulovaly funkce, budou muset ze svých starostovských postů rezignovat. „Tuto podmínku splníme. Máme nějaké hraniční termíny, kdy funkce strarostů opustíme,“ připustil Ramzer.

Zákaz kumulace funkcí

Skončit jako starosta obce Prysk bude muset ale i Jan Sviták od Starostů pro Liberecký kraj. S ním se počítá, že dál povede resort dopravy. „Už delší dobu říkáme, že není možné, aby byli náměstci zároveň starosty, pro Honzu Svitáka tak platí stejná podmínka,“ konstatoval hejtman Martin Půta.

Půta už dříve naznačoval, že pokud se jím preferovanou koalici s Piráty a ODS nepodaří poskládat, obrátí se na ANO.

Piráti chtěli bez ODS

„Pokud by nás někdo z partnerů, kteří mají pět mandátů, tlačil kamsi do rohu, je tady možnost vrátit se k jednání s ANO. Nebyl bych z toho ale nadšený,“ naznačoval ještě na začátku týdne.

Spíš tím ale své partnery tlačil k tomu, aby překonali vzájemné rozpory. Pirátům se totiž do svazku s ODS příliš nechtělo a naznačovali, že takovou koaliční smlouvu nemusí jejich krajské sdružení. Nakonec k dohodě došlo, snad i proto, že do krajských funkcí se nedostali Petr Beitl a Jiří Čeřovský, tedy staří šíbři ODS z éry, kdy tato strana vládla Libereckému kraji a oběma statutárním městům.

„Preferovali jsme dvoukoalici jen se Starosty, ale nebyla to jediná varianta. Nedošlo na ni. Nevnímám to jako prohru. Dohodli jsme se,“ okomentoval věc Pirát Zbyněk Miklík.

ANO míří do opozice

Hnutí ANO, které se ziskem 17,8 procent získalo 10 mandátů, odchází do opozice. „Dalo se to očekávat,“ sdělila lídryně ANO Jitka Volfová.

Náznaky Starostů, že by šli případně do koalice i s jejich hnutím, vnímala spíše jako nátlak na případné další koaliční partnery. „Kdyby koalice dopadla s námi, bylo bychom samozřejmě rádi. Na 99 procent byla ale snaha vytvořit ji bez nás,“ dodala.

Volfové, která čtyři roky na kraji působila jako statutární náměstkyně hejtmana pro ekonomiku, správu majetku a informatiku, byl nabídnut post předsedkyně finanční výboru. „Budu ráda, že budu mít i nadále vhled do hospodaření kraje a možnost upozornit zastupitelstvo na to, když něco nebude v pořádku,“ doplnila.

Nové zastupitelstvo ještě v říjnu

Ustavující krajské zastupitelstvo by mělo být 27. října, pokud někdo nezpochybní výsledky voleb u soudu. V takovém případě by se lhůta protáhla až do listopadu.

„Chceme připravit koaliční smlouvu a hlavně programové prohlášení tak, aby voliči, co pro nás hlasovali, nelitovali své volby. A na to potřebujeme dostatek času,“ podotkl Martin Půta.