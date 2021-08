Cestování v kraji zdražilo, levnější je platit jízdné elektronicky

Od začátku prázdnin si cestující po Libereckém kraji sáhnou hlouběji do peněženky. Od léta zdražily jízdenky v rámci Integrované dopravy Libereckého kraje. Takzvaný IDOL nadále zvýhodňuje bezhotovostní platbu z elektronické peněženky Opuscard.

„Změnu tarifu jsme plánovali už delší dobu, důvodů k tomu bylo více. Chceme motivovat cestující, aby platili v autobusech bezhotovostně. Navíc upravujeme ceník pro budoucí valorizaci cen jízdného,“ zdůvodnil Jan Maxa ze společnosti KORID LK, která koordinuje dopravu v kraji. Novými cenami se zároveň pokouší snížit propad tržeb, který přinesla covidová opatření. Podle Maxy nedošlo k plošnému zdražení v tarifních pásmech, jízdné se měnilo hlavně v jednotlivých kategoriích. Koordinátor prý musel také srovnat jízdné s ohledem na celostátní ceny.

O patnáct procent stoupla cena jednotlivé jízdenky, kterou cestující hradí řidiči v hotovosti. Oproti tomu vlastníci elektronické peněženky Opuscard si za jednu cestu připlatí o 9 procent více oproti původní ceně. A předplacené vícedenní doklady (například týdenní či měsíční) se zvedly o 11 procent. Na zdražování tedy nejvíce doplatí lidé, kteří si doposud nepořídili elektronickou peněženku Opuscard.

Cesta z Liberce do Jablonce se jim prodraží ze 30 korun na 35 korun při platbě v hotovosti. Na stejné trase bezhotovostní platba s Opuscard vyjde o dvě koruny dráž, nově tedy na 28 korun.

Maxa upozornil, že k částečnému navýšení cen došlo v roce 2019, v uplynulých letech se zvyšovalo jízdné ale především skokově a nejednotně. „Zdražovalo se zpravidla s dlouhým časovým odstupem, a to jen u některých položek,“ doplnil. Roční síťová jízdenka pro seniory se tak nyní zdražila po šesti letech a jednodenní turistická síťová jízdenka dokonce po jedenácti letech.



„Letošní červencová změna je počátkem pravidelné valorizace jízdného. Bude k ní docházet pravděpodobně každé dva roky, aby ceny zohledňovaly například vývoj inflace,“ uvedl Maxa. Tento postup už prý někteří dopravci a kraje zavedli, zpravidla jím zamezují skokovému zdražování.

Opuscard je stále nejvýhodnější

Plastová kartička Opuscard je proto stále nejvýhodnější volbou, jak dosáhnout na nejlevnější tarif, který IDOL nabízí. Jízdenka hrazená z elektronické peněženky je ve srovnání s hotovostní platbou o 20 procent levnější. Cestující se navíc vyhnou nářkům řidičů, kteří občas odmítají přijmout vyšší bankovky, nebo naopak nemají z čeho vracet drobné.

Jízdenky zakoupené přes Opuscard jsou přestupné, zatímco s papírovou jízdenkou přestupovat nelze. Mnoho obyvatel Liberecka upřednostňuje cestu autem a zvyšování cen hromadné dopravy je v jejich rozhodnutí ještě utvrdilo. Jiní naopak zdražování chápou – s ohledem na stoupající ceny pohonných hmot i všeho okolo. „V zásadě budu radši, když bude hromadná doprava klidně i dražší, hlavně aby vedla všude a často,“ shrnul Martin K., který však jezdí hlavně autem.

Šestatřicetiletá Marie G., která nemá řidičský průkaz, využívá služby IDOLu několikrát týdně. „Zdražuje se všude, takže to chápu. Nějak se to covidové období, kdy lidé jezdili zdarma nebo nejezdili vůbec, musí dohnat. Mám Opuscard, takže je to levnější, než kdybych musela na každý autobus kupovat jízdenku zvlášť,“ dodává. Jedna cesta ji nyní přijde o 9 korun dráž.

Kompletní přehled nového jízdného včetně tarifních pásem a časové platnosti je na webu IDOL.

Koordinátor dopravy se navíc rozhodl reagovat na vývoj a trendy v technologiích a pustil se do vývoje mobilní aplikace Idolka. Ta by měla spojit výhody Opuscard a dalších služeb IDOL v jedné aplikaci. Cestující už nebudou závislí na fyzické plastové kartičce. „Díky nové aplikaci si vyhledají spojení nebo si bezhotovostně koupí jízdní doklad za stejnou cenu jako s Opuscard,“ popsal Maxa funkci nové aplikace. Idolka má funkční web, v obchodě s mobilními aplikacemi se ale zatím stáhnout nedá.

První etapa Idolky umožní kupovat jednotlivé jízdné, což podle Maxy ocení zejména lidé, kteří cestují po kraji příležitostně, nebo turisté při svých krátkodobých pobytech. V další fázi by se měla Idolka spojit se službami mimo IDOL, v budoucnu se naučí vyhledávat dokonce i sdílená kola.