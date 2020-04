Liberečtí hygienici spustili vlastní „chytrou karanténu“, umí určit ohnisko

Tým krajských hygieniků posílilo sedm vojenských mediků, kteří v rámci chytré karantény pomohou s trasováním kontaktů lidí, kteří se nakazili koronavirem. Na úplné spuštění chytré karantény si ale zatím Liberecký kraj musí počkat.

„Co máme zatím informace, tak spuštění chytré karantény po celé republice by se mělo naplno rozeběhnout od prvního května,“ sdělil hejtman Martin Půta.

Jestli se ale projekt spustí první májový den i ve zdejším regionu, zatím není tak jisté. „Není možné říct, kdy přesně to nastane. Zatím centrálně plánovaná chytrá karanténa probíhá pilotně na Moravě a ve středních Čechách, ale má to ještě své porodní bolesti, které přináší určité komplikace. Takže až se tohle odstraní, může se chytrá karanténa aplikovat na zbytek republiky,“ vysvětluje ředitel Krajské hygienické stanice v Liberci Vladimír Valenta.

Podle něj ale nemusí mít lidé obavu, že by kvůli tomu probíhalo dosavadní vyhledávání nakažených a jejich kontaktů v Libereckém kraji hůř než s chytrou karanténou. Naopak, práce hygieniků je zde velmi rychlá a účinná. Krajská hygienická stanice totiž díky spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci vyvinula už na začátku letošního roku program, který chytrou karanténu v mnohém předčí. Program, který je mnohem sofistikovanější než právě zkoušená chytrá karanténa, budou proto liberečtí hygienici i představovat i dalším hygienickým stanicím v republice.

Elektronický list se všemi údaji

„Je to vlastně takový elektronický list, kam se zaznamenává anamnéza dotyčného člověka, jeho klinické příznaky, kde cestoval, typy a výsledky laboratorních vyšetřování, jaké bere léky, zda je dárcem krve a spoustu dalších věcí. Dále zda jde do izolace a kam, jestli byla nařízena karanténa u nich v podniku, případně kdo další s ním do karantény jde. Velkou výhodou oproti chytré karanténě je, že máme podchycené nejen pozitivní případy, ale i ty, u kterých dopadly výsledky negativně. To jsou lidé, kteří byli vyhodnoceni jako kontakty nakaženého, ale testy u nich nic nepotvrdily. Čili když se pak později u nich objeví, že se přeci jen nakazili, což je možné, tak už víme, do jaké skupiny ten člověk patřil. Umožňuje nám to lépe definovat ohnisko nákazy,“ popisuje Valenta.

Program umí celou řadu analýz podle potřeb hygieniků. A hlavně vše zaznamenává do map podle katastru obcí. „Obrázky map, které kolují po internetu a zobrazují celý okres, jsou pro nás k ničemu. My potřebujeme vědět, kde přesně máme ohnisko v daném okrese, abychom mohli zakročit. To je jedna z nejdůležitějších věcí, který náš program přináší,“ upozorňuje Valenta.

Co naopak program na rozdíl od chytré karantény neumí, je aktuální sledování volných kapacit v laboratořích pro vyšetření po celé republice. „S tím nám chytrá karanténa pomůže. Když budou u nás laboratoře plné, bude možné využít kapacitu jinde. I když si myslím, že realita bude spíš obrácená. Protože u nás vyšetření trvá do druhého dne, zatímco v Praze minimálně čtyři dny,“ dodal Valenta.