Pětkrát přejede hranice. Turisty v příhraničí sveze speciální autobus

Konkrétně vede trasa linky z Hrádku nad Nisou přes německou Žitavu, polskou Bogatyniu dále na Frýdlant, Raspenavu a Nové Město pod Smrkem až do lázeňského letoviska Świeradów Zdrój na polské straně Jizerských hor.

Linka začala fungovat poprvé loni, kvůli covidové pandemii se ale její provoz výrazně zkrátil. Místo plánovaných šesti měsíců vozil přeshraniční autobus cestující jen tři měsíce. Teď byl provoz obnoven v sobotu 3. července.

„Linku loni dobře hodnotili cestující ze všech tří zemí, i přes omezení kvůli koronaviru. V souvislosti s uvolňováním se na nás obracejí obyvatelé všech tří zemí s dotazy na obnovení provozu. Věříme proto, že i letos si své cestující nalezne a s její pomocí se nám podaří propojit turisticky zajímavé regiony v Česku, Německu i Polsku,“ řekl náměstek hejtmana pro dopravu Jan Sviták.

Autobusy budou jezdit o víkendech a to ráno, v poledne a odpoledne. Spoje jsou navíc navázané na příjezdy vlaků. Například v Žitavě na vlak z Drážďan, v Raspenavě a Frýdlantu na vlaky z Liberce, aby využití přeshraniční linky bylo co největší.

„Jízdní řád je stejný jako loni. Na základě připomínek cestujících však byl přidána zastávka StraźackaTewa u parkoviště nad lanovkou na Stóg Izerski, odkud se dá vyrazit pěšky na hřeben hor,“ upřesňuje Otto Pospíšil, jednatel společnosti KORID LK, která koordinuje veřejnou dopravu v Libereckém kraji.

„Autobus jsme loni využili asi třikrát, zajímala nás hlavně polská část Jizerek, kam jinak od nás veřejná doprava nejezdí. Letos se těšíme na to, že si díky autobusu budeme moci prohlédnout novou Stezku v oblacích, kterou Poláci nedávno otevřeli,“ svěřil se Martin Mocek z Liberce.

„Naši lázeňští hosté mají velký zájem o návštěvu Liberce, Žitavy, Oybina nebo Frýdlantu. Díky tomuto spojení jim tak můžeme rozšířit nabídku pro využití volného času. Autobus ale také využívá hodně místních lidí. Zájem byl opravdu velký,“ řekl starosta Świeradówa Zdróje Roland Marciniak.

Cestující zaplatí korunami, eury i zlotými

Víkendová linka po dlouhých desetiletích rovněž nabízí přímé spojení mezi Žitavou a Frýdlantem, které do konce druhé světové války zajišťoval vlak, než se trať zavřela.

Na lince platí tarif IDOL nebo ceník od tohoto tarifu odvozený. Kromě českých korun budou řidiči přijímat i eura a zloté. Cestující mohou také využít mezinárodní turistickou jízdenku EURO-NISA-Ticket. Jízdenky zakoupené do Žitavy budou platit i v tamní městské dopravě a to po dobu 30 minut od příjezdu do Žitavy.

Na provozu linky se finančně podílí Liberecký kraj, Lankreis Görlitz a města Bogatynia a Świeradów Zdrój. S provozem linky se zatím počítá do prosince 2022, v případě zájmu může být prodloužena i v dalších letech.