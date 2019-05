V korupční kauze hejtmana Půty obhájci zpochybnili odposlechy

Na oba projekty za sto milionů korun měla jít evropská dotace. Připravila je společnost Geotermální energie pro občany (GEPO).

„Máme zato, že nařízené odposlechy jsou v rozporu se zákonem a nelze je použít u soudu. Nebyly v přímé návaznosti k mému klientovi,“ upozornil obhájce obžalovaného Petra Jirkůva ze společnosti Developer CZ.

Ten měl pro stavební společnost Metrostav na starosti stavbu kostela jako technický dozor investora. Figuroval i v orgánech žadatele o dotaci, společnosti GEPO.

Advokáti obžalované společnosti Metrostav zpochybnili přepisy odposlechů. „Přepisy nejsou přesné. Jsou doplňované a neodpovídají zvukovému záznamu. Jsou tam návodné poznámky policie,“ tvrdil zase obhájce obžalované společnosti Metrostav.

Odposlechy napadli i obhájci obžalovaných manažerů Metrostavu, tehdejšího ředitele oblasti pro Liberecký kraj Jaroslava Stuchlíka a marketingového specialisty Jana Petráně.

Podle předsedy senátu Petra Neumanna se bude soud těmito námitkami zabývat, až na ně dojde řada. „Obhajoba se v takové věci vždy dělá na procesním právu. Nebudu to nijak komentovat,“ řekl státní zástupce Radim Kadlček.

Schůzku na pumpě si hejtman zapsal do diáře

Obžalovaný hejtman Martin Půta poukázal na to, že byl účelově a výběrově přepsaný i jeho diář. „Diář jsem policii předal dobrovolně, abych jim ulehčil objasnění všech věcí. Bohužel se obsah diáře v obžalobě objevil jen částečně, a to z mého pohledu ryze účelově. V obžalobě jsou účelově vybrány jen některé schůzky,“ uvedl hejtman Půta.

Zmiňoval setkání s manažery Metrostavu na benzinové pumpě. „Není pravda, že šlo o konspirační schůzku. Byla zapsána do diáře,“ podotkl hejtman.

Čelí obžalobě z braní úplatků a zneužití pravomoci úřední osoby. Hrozí mu pět až deset let vězení. Podle spisu úplatek pro něj v souvislosti s opravou kostela činil 830 tisíc korun.

Oprava kostela svaté Máří Magdaleny za 65 milionů korun byla vedena jako rizikový projekt. Peníze měly být proto vyplaceny až po skončení stavby. Metrostav hradil opravu ze svého.

Podle obžaloby měl Půta jako tehdejší předseda Regionální rady ROP Severovýchod zajistit, aby projekt opravy zůstal v dotačním programu a peníze byly vypláceny průběžně.

„Jeden člověk, byť by to byl předseda regionální rady, nemohl sám o své vůli prosadit konkrétní projekt. Od začátku kauzy v listopadu 2014 tvrdím, že jsem obviněn z toho, co jsem neudělal a ani udělat nemohl. Žádný úplatek jsem nepřijal ani mi ho nikdo nenabízel,“ uvedl Půta.

Ani na jeden projekt nakonec nebyla dotace vyplacena. Kromě podstatně dokončené opravy kostela sv. Máří Magdalény soud také posuzuje, jestli nebyl spáchán trestný čin i při přípravě oddychové zóny v centru Liberce za více než 30 milionů. Od její realizace nakonec GEPO ustoupilo.