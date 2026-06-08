Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Krizi na gymnáziu chce řešit kraj. Vyhrocenou atmosféru nezvládla ani mediátorka

Autor: ,
  18:25
Vedení Libereckého kraje chce podle hejtmana Martina Půty (Starostové pro Liberecký kraj) vyřešit krizi na Gymnáziu U Balvanu v Jablonci nad Nisou. Jednal dnes proto se školskou radou, studenty, pedagogy i vedením školy. Není možné se jako zřizovatel tvářit, že situace na gymnáziu je bez problémů, řekl po jednání novinářům.
Studenti jabloneckého Gymnázia U Balvanu se rozloučili s učitelem angličtiny....

Studenti jabloneckého Gymnázia U Balvanu se rozloučili s učitelem angličtiny. Zároveň protestovali proti vedení školy. (2. června 2026) | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Dav přišel i s transparenty. „Máme toho dost!“ nebo „Vzdělání potřebuje...
Dav přišel i s transparenty. „Máme toho dost!“ nebo „Vzdělání potřebuje...
„Nenechme Balvan padnout!!“ Studenti jabloneckého Gymnázia U Balvanu se...
Studenti jabloneckého Gymnázia U Balvanu se rozloučili s učitelem angličtiny....
14 fotografií

Situace se vyhrotila minulý týden, kdy se studenti loučili s oblíbeným učitelem a ředitelku školy Michaelu Mutl vyzvali k odstoupení.

Mutl přišla do školy v srpnu 2024 zvenčí, vystřídala ředitele, který gymnázium vedl přes 20 let. Podle studentů je situace ve škole neúnosná, dříve přátelské klima se podle nich proměnilo v chaos a nejistotu. Špatnou komunikaci vyčítají ředitelce studenti, pedagogové, ale také rodiče studentů, že je ji třeba zlepšit, doporučila i školní inspekce.

Kraj kvůli napjaté situaci loni pro školu zajistil mediátorku, která měla pomoci situaci uklidnit. Minulý týden po vyhrocení atmosféry na škole ale oznámila, že odstupuje.

Diktátorské praktiky a nulová empatie, stěžují si. Jablonecké gymnázium zvažuje i stávku

„Nechám si to projít hlavou, mám plný zápisník, budeme v příštích týdnech hledat řešení problémů, které jsou tu na stole,“ řekl po jednání Půta.

V každé škole jsou podle něj věci k řešení, není ale standardní, že je řeší zřizovatel tímto způsobem.

„Jsou tady určitě jednotlivosti, které nemůžou zůstat ve vzduchu do začátku příštího školního roku, jsou tu změny ve složení pedagogického sboru, studenti se ptali, kdo je bude učit v maturitním ročníku maturitní předměty, to jsou určitě věci, které musíme vyřešit v horizontu maximálně dvou týdnů,“ dodal.

Studenti jabloneckého Gymnázia U Balvanu se rozloučili s učitelem angličtiny. Zároveň protestovali proti vedení školy. (2. června 2026)
Dav přišel i s transparenty. „Máme toho dost!“ nebo „Vzdělání potřebuje stabilitu, ne strach“ vzkázali studenti vedení školy. (2. června 2026)
Dav přišel i s transparenty. „Máme toho dost!“ nebo „Vzdělání potřebuje stabilitu, ne strach“ vzkázali studenti vedení školy. (2. června 2026)
„Nenechme Balvan padnout!!“ Studenti jabloneckého Gymnázia U Balvanu se rozloučili s učitelem angličtiny. Zároveň protestovali proti vedení školy. (2. června 2026)
14 fotografií

Zástupci školské rady, ale i pedagogové ocenili, že si hejtman na setkání s nimi našel čas. „Je to hodně těžké pro všechny rodiče, hlavně chceme, aby to gymnázium fungovalo,“ řekl René Gubančok, který ve školské radě zastupuje rodiče.

Za největší problém považuje komunikaci vedení a zbytku školy, i atmosféru ve škole. „Sami studenti se minulý týden aktivovali, rodiče neví, jestli tu děti nechat, nebo ne,“ dodal.

Sami studenti zvažují, zda na gymnáziu dál pokračovat. „Za minulého vedení byla atmosféra rodinná, přátelská - platilo heslo, že všechno se dá domluvit, to už teď nefunguje. S učiteli se teda všechno dá domluvit, ale otázkou je, jak to funguje s vedením,“ řekla čerstvá maturantka Eliška Nováková.

Přiznala, že sama před rokem zvažovala, zda nepřestoupit na jinou školu. „Dokonce jsem už měla místo, ale můj třídní, rodiče i moje třída mi řekli, že přestupovat do čtvrťáku je nesmysl, tak jsem zůstala,“ dodala.

Studentům se nelíbí, že ředitelka neprodloužila smlouvu oblíbenému učiteli, další učitelé dali výpověď a podle ředitelky jsou v jednání také snížené úvazky.

Mutl studenty a rodiče před týdnem ujišťovala, že výuka není ohrožená. „Mám spoustu uchazečů, kteří se o místo na gymnaziální pozici hlásí. Je to velice prestižní místo, takže z mého úhlu pohledu není problém najít toho nejlepšího. Já samozřejmě i vypisuju výběrové řízení, aby tato pozice byla obsazena co nejlepším uchazečem,“ dodala ředitelka. Odstoupit odmítá.

Gymnázium U Balvanu patří k nejstarším v Libereckém kraji, vzniklo bezmála před 130 lety původně jako německé. Diskuse o situaci ve škole na sociálních sítích zřejmě vedla i k menšímu zájmu o studium na dříve populární škole. Zatímco v předchozích dvou letech se na 60 míst ve dvou třídách hlásilo 176 a 177 uchazečů, letos bylo v prvním kole přihlášek jen 127.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

VIDEO: Silák ze Hry o trůny si podmanil Liberec, za rekordem ho hnala plná hala

Islandský silák Hafthor Björnsson na akci Swaglift v Liberci (29. května 2026)

Šest tisíc fanoušků si mohlo vyřvat hlasivky, když sedmkrát za sebou zvedl čtyřsetkilovou činku a pokořil tak světový rekord. Islandský silák Hafthor Björnsson, kterého proslavila role Hory v seriálu...

Pnutí na gymnáziu po vyhazovu učitele. Další dali výpověď, studenti protestují

Premium
Dav přišel i s transparenty. „Máme toho dost!“ nebo „Vzdělání potřebuje...

Studenti jabloneckého Gymnázia U Balvanu se v úterý veřejně loučili s jedním ze svých učitelů, který na začátku dubna dostal výpověď. Na protestní akci vystoupili zástupci studentů i učitelů,...

Musel jsem lhát i mámě. Slavík o drsné show Asia Express, emocích i zlomených žebrech

MEZI DOMY. Tomáš Slavík letí mezi domy při slavném městském sjezdu Valparaiso...

Dvacet let se drží ve světové špičce, je mnohonásobným mistrem světa ve fourcrossu a legendou městských sjezdů, v Jablonci pořádá vlastní závod. Až díky vítězství v nedávné televizní reality show se...

Silnice v Českém ráji má zmanipulovanou studii, tvrdí analytik. Bude rychlejší, říká kraj

Premium
Vizualizace přemostění železniční trati u Rovenska pod Troskami. Vrch vpravo je...

Kudy povede nová rychlostní silnice mezi Libercem a Hradcem Králové, je už několik let vyřešenou otázkou. Ze tří zvažovaných variant se stát v roce 2015 rozhodl pro severní trasu, která prochází...

Hákové kříže na oltáři i zdi. Vandal poničil poutní místo v Horní Polici

Vandal nasprejoval hákové kříže na poutní místo v Horní Polici. (26. května...

Čtyři hákové kříže se objevily na zdech poutního areálu v Horní Polici na Českolipsku. Neznámý vandal je nasprejoval na dřevěný oltář a zeď ambitu. Hrozí mu až tři roky ve vězení.

Krizi na gymnáziu chce řešit kraj. Vyhrocenou atmosféru nezvládla ani mediátorka

Studenti jabloneckého Gymnázia U Balvanu se rozloučili s učitelem angličtiny....

Vedení Libereckého kraje chce podle hejtmana Martina Půty (Starostové pro Liberecký kraj) vyřešit krizi na Gymnáziu U Balvanu v Jablonci nad Nisou. Jednal dnes proto se školskou radou, studenty,...

8. června 2026  18:25

Hrozí kolaps dopravy? Kraj a ŘSD se přou kvůli souběhu silničních uzavírek

Jedna ze tří na sebe navazujících kruhových křižovatek v Liberci.

Ostrý spor mezi Libereckým krajem a Ředitelstvím silnic a dálnic se rozhořel kvůli souběhu oprav na silnicích. Politici se obávají dopravních komplikací, které způsobí oprava mostů na průtahu...

8. června 2026  14:25

Stát omezuje podporu pro sdružení Čmelák. Počet dobrovolníků ale roste

Liberecké sdružení Čmelák zapojilo jen za první čtyři měsíce letošního roku do...

Navzdory omezení státní podpory roste počet lidí, kteří chtějí pomáhat přírodě. Liberecké sdružení Čmelák zapojilo jen za první čtyři měsíce letošního roku do práce už 283 dobrovolníků. Stavěli...

8. června 2026  10:18

Naše vodárenská strategie posílí region, za který neseme odpovědnost

Advertorial
Severočeská vodárenská společnost hledá cestu k udržitelnému hospodaření s vodou

Severočeská vodárenská společnost (SVS) má pro letošek i další roky ambiciózní plány. Při jejich realizaci se ale může opřít o Strategii 2030+, expertní znalosti i finanční plán, což zaručuje, že...

8. června 2026

Musel jsem lhát i mámě. Slavík o drsné show Asia Express, emocích i zlomených žebrech

MEZI DOMY. Tomáš Slavík letí mezi domy při slavném městském sjezdu Valparaiso...

Dvacet let se drží ve světové špičce, je mnohonásobným mistrem světa ve fourcrossu a legendou městských sjezdů, v Jablonci pořádá vlastní závod. Až díky vítězství v nedávné televizní reality show se...

7. června 2026

Terasovité zahrady zámku Zákupy se dočkají obnovy

Dominanta zámeckého parku je aktuálně v kritickém stavu a turistům není...

Dominanta zámeckého parku je aktuálně v kritickém stavu a turistům není přístupná. Unikátní terasovité zahrady na zámku v Zákupech by se však měly dočkat rekonstrukce. Zástupci Libereckého kraje,...

7. června 2026  8:07

OBRAZEM: Nevidomí a jejich psi soutěžili v Liberci. Autobus byl oříšek

Nevidomí se svými vodicími psy mají za sebou další Mistrovství České republiky....

Nevidomí se svými vodicími psy mají za sebou další Mistrovství České republiky. Desátého ročníku se v libereckém Liebiegově paláci zúčastnilo celkem patnáct soutěžících. Novinkou letos byla...

6. června 2026  17:22

Po dvou letech v zámoří se vrací k libereckým hokejistům útočník Rychlovský

Dalibor Řezníček (vlevo) z Olomouce a Jakub Rychlovský z Liberce.

K hokejistům Liberce se po dvou letech vrací čtyřiadvacetiletý útočník Jakub Rychlovský. Uplynulé dvě sezony strávil nejlepší extraligový střelec ročníku 2023/24 v zámoří, kde měl jako nedraftovaný...

5. června 2026  14:46

Do školy na koloběžce nebo na kole. Kraj chce rozhýbat děti i mimo tělocvik

ilustrační snímek

Fyzická zdatnost u dětí se do druhé poloviny 20. století zvyšovala, v posledních dekádách ale nastal zvrat a dochází k poklesu. Výkonnost se teď vrátila na úroveň po první světové válce. Proto se...

5. června 2026  14:32

Liberecký kraj převzal horský hotel a vysílač Ještěd i s unikátním nábytkem

Horský hotel a vysílač na Ještědu

Liberecký kraj už je podle katastru nemovitostí vlastníkem horského hotelu a vysílače Ještěd. Památkově chráněnou budovu převzal od Českých radiokomunikací (ČRa) i s unikátním nábytkem, který navrhl...

5. června 2026  11:11

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Liberecký stadion na prodej? Majitel Slovanu zvažuje jeho odkup od města

HLAVNÍ TRIBUNA. Pohled z vrcholu Hlavní tribuny na hrací plochu. Uprostřed...

Plány na převod stadionu U Nisy z majetku města na Slovan Liberec dostávají jasnější obrysy. Už brzy by se tento bod měl dostat na program jednání zastupitelstva. O tom, že prvoligový Slovan jedná s...

5. června 2026  9:52

Oblíbený hudební klub míří před soud, nevyřešil spor s Turnovem o toalety

Klub Refresh je oblíbeným místem večerní zábavy v Turnově.

O budoucnosti hudebního klubu Refresh v Turnově bude rozhodovat soud. Jeho provozovateli Pavlu Fuchsovi se totiž nepodařilo najít s městem společné mimosoudní řešení sporu o některé prostory...

4. června 2026  16:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.