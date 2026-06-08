Krizi na gymnáziu chce řešit kraj. Vyhrocenou atmosféru nezvládla ani mediátorka

Situace se vyhrotila minulý týden, kdy se studenti loučili s oblíbeným učitelem a ředitelku školy Michaelu Mutl vyzvali k odstoupení.
Mutl přišla do školy v srpnu 2024 zvenčí, vystřídala ředitele, který gymnázium vedl přes 20 let. Podle studentů je situace ve škole neúnosná, dříve přátelské klima se podle nich proměnilo v chaos a nejistotu. Špatnou komunikaci vyčítají ředitelce studenti, pedagogové, ale také rodiče studentů, že je ji třeba zlepšit, doporučila i školní inspekce.
Kraj kvůli napjaté situaci loni pro školu zajistil mediátorku, která měla pomoci situaci uklidnit. Minulý týden po vyhrocení atmosféry na škole ale oznámila, že odstupuje.
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„Nechám si to projít hlavou, mám plný zápisník, budeme v příštích týdnech hledat řešení problémů, které jsou tu na stole,“ řekl po jednání Půta.
V každé škole jsou podle něj věci k řešení, není ale standardní, že je řeší zřizovatel tímto způsobem.
„Jsou tady určitě jednotlivosti, které nemůžou zůstat ve vzduchu do začátku příštího školního roku, jsou tu změny ve složení pedagogického sboru, studenti se ptali, kdo je bude učit v maturitním ročníku maturitní předměty, to jsou určitě věci, které musíme vyřešit v horizontu maximálně dvou týdnů,“ dodal.
Zástupci školské rady, ale i pedagogové ocenili, že si hejtman na setkání s nimi našel čas. „Je to hodně těžké pro všechny rodiče, hlavně chceme, aby to gymnázium fungovalo,“ řekl René Gubančok, který ve školské radě zastupuje rodiče.
Za největší problém považuje komunikaci vedení a zbytku školy, i atmosféru ve škole. „Sami studenti se minulý týden aktivovali, rodiče neví, jestli tu děti nechat, nebo ne,“ dodal.
Sami studenti zvažují, zda na gymnáziu dál pokračovat. „Za minulého vedení byla atmosféra rodinná, přátelská - platilo heslo, že všechno se dá domluvit, to už teď nefunguje. S učiteli se teda všechno dá domluvit, ale otázkou je, jak to funguje s vedením,“ řekla čerstvá maturantka Eliška Nováková.
Přiznala, že sama před rokem zvažovala, zda nepřestoupit na jinou školu. „Dokonce jsem už měla místo, ale můj třídní, rodiče i moje třída mi řekli, že přestupovat do čtvrťáku je nesmysl, tak jsem zůstala,“ dodala.
Studentům se nelíbí, že ředitelka neprodloužila smlouvu oblíbenému učiteli, další učitelé dali výpověď a podle ředitelky jsou v jednání také snížené úvazky.
Mutl studenty a rodiče před týdnem ujišťovala, že výuka není ohrožená. „Mám spoustu uchazečů, kteří se o místo na gymnaziální pozici hlásí. Je to velice prestižní místo, takže z mého úhlu pohledu není problém najít toho nejlepšího. Já samozřejmě i vypisuju výběrové řízení, aby tato pozice byla obsazena co nejlepším uchazečem,“ dodala ředitelka. Odstoupit odmítá.
Gymnázium U Balvanu patří k nejstarším v Libereckém kraji, vzniklo bezmála před 130 lety původně jako německé. Diskuse o situaci ve škole na sociálních sítích zřejmě vedla i k menšímu zájmu o studium na dříve populární škole. Zatímco v předchozích dvou letech se na 60 míst ve dvou třídách hlásilo 176 a 177 uchazečů, letos bylo v prvním kole přihlášek jen 127.