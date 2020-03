Venku si hrají děti, co s tím? zavalují lidé dotazy krajský úřad

„Jsem v karanténě, ale mám příbuzného, který v rizikové oblasti nebyl. Musí také zůstat doma?“

„Viděla jsem venku hrát si skupinu dětí – řeší to kraj nějak? Přeci to není normální.“

Tyto příklady patří mezi stovky dotazů denně, které prostřednictvím telefonu, e-mailu nebo zprávy či komentáře na sociálních sítích míří v době koronavirové epidemie na krajský úřad v Liberci a na většinu jeho odborů. Ne všechny otázky jsou ovšem relevantní a bylo na ně dávno odpovězeno jinde. Hodně jich je také pouze obecných.

„Po zřízení speciální infolinky Krizového štábu Libereckého kraje se nám schází desítky až stovky telefonátů. Jsou různého charakteru. Nejvíce se lidé ptají na to, jak se mají v dané situaci chovat a co nouzový stav pro ně osobně znamená. Ještě před zavedením této linky jsme se však setkávali s velkým množstvím otázek na sociálních sítích, a to zejména na Facebooku Libereckého kraje. Ty narůstaly s postupným zaváděním mimořádných opatření vlády,“ přibližuje mluvčí krajského úřadu Filip Trdla.

A přidává pár dalších příkladů. „Jde namátkově o dotazy typu: Mohu mít otevřeno, když jsem majitelem kosmetického salónu? Proč už jsme dávno nezavřeli obchody a fabriky? Mám příznaky, co mám dělat? A další otázky,“ dodává mluvčí.

„Dotazy vyřizují i jednotlivé odbory Krajského úřadu Libereckého kraje. Zde se jedná opravdu o stovky otázek typu, kdy obdržím ochranné pomůcky, proč se nezavřou mateřské školy a podobně.“

Oznámení i nabídky dobrovolníků

Často až bizarně se dotazují či jen větami oznamovacími vyjadřují lidé ponejvíce na Facebooku.

„Pár ukázek: V Liberci u Teska. Místo aby šel jeden člen do krámu, tak šla čtyřčlenná rodina. A na vlakovém nádraží se houfně sešlo několik lidí. Tak koukám že to vůbec nikdo neřeší. Ani policie. Moje máma má roušku a chlap jí řekl, že lidi s tím jsou jak šílení,“ svěřil se jeden z uživatelů.

Další uživatelka pak napsala: „Dobrý den, chci se jít zítra z Bedřichova projít na čerstvém vzduchu se svojí babičkou, která tam pěšky z Liberce nedojde. Kde je možné zaparkovat? Předem děkuji za odpověď.“

Mluvčí kraje ovšem doplňuje, že se nabízí i celá řada dobrovolníků, kteří chtějí šít roušky a jiným způsobem pomáhat. „Za to je Liberecký kraj moc vděčný a váží si této solidarity,“ chválí Trdla.

O linkách zavalených dotazy obyvatel kraje hovořil nedávno také šéf krajských hygieniků Vladimír Valenta nebo náměstek hejtmana pro zdravotnictví Přemysl Sobotka. Sobotka uvedl, že podobná „panická“ situace vládne i na krajském úřadě. Zejména pak na odboru školství, kam lidé volají kvůli zavření škol.

„Přicházejí i otázky poplašného charakteru, běhají tu různé informace včetně té, že už je tady pozitivní případ koronaviru. To není pravda. Nevěřme všemu, co běhá na nejrůznějších sociálních sítích,“ řekl náměstek Sobotka den před tím, než se první nákaza novým typem koronaviru v regionu potvrdila.

Ještě před touto událostí, zejména po Facebooku, kolovala fotomontáž článku jednoho z libereckých médií, který údajnou nákazu potvrzoval. Po této sociální síti se také šířila fáma, že první nakažený je z Mimoně.