Bezdomovci hledají úkryt před mrazy, přečkat je mohou na „teplé židli“

Takzvané teplé židle mohou v těchto dnech využít lidé žijící bez domova. Pro některé z nich je možnost přenocovat v denním centru jediná šance, jak současné velké mrazy přežít.

Podle ředitelky Oblastního spolku Naděje Mileny Havrdové už tak obtížnou situaci ještě komplikuje epidemie koronaviru a nařízená opatření. Ne vždy je totiž možné je dodržet.

„Nemůžeme například všechny, kteří chtějí v denním centru přenocovat, testovat. V ten okamžik řešíte priority, a tou je záchrana života. Co by s těmi lidmi, kteří by měli pozitivní test, bylo?“ vyjádřila se Havrdová.



V Liberci mohou lidé bez domova využít prostory v Denním centru na Valdštejnské ulici. Vedoucím je zde Petr Matějka. Podle něj zde ve čtvrtek přečkalo noc osm lidí.

„Musí samozřejmě dodržovat nařízení, mít roušku, použít dezinfekci. Kdo nedodržuje pravidla, má pak zakázaný přístup,“ vysvětlil Matějka s tím, že přísnější opatření panují v noclehárnách.

Noc jen s negativním testem na covid

V té kateřinské mohou ženy a muži bez domova přenocovat pouze s platným testem. Nic na tom nemění ani tuhé mrazy. Podle Havrdové je to ale nutné, protože už jednou se zde nakazilo několik lidí, a to si nemohou dovolit. Posílají tak své klienty na testy.

„Testuje se hodně. Objednáváme je my, SMS přijde také sociálnímu pracovníkovi,“ vysvětlila ředitelka. Občas se podle ní nevyhnou ani plošnému testování. „Snažíme se, aby opravdu nic nešířili. Nechceme zavírat střediska,“ dodala.

V případě, že lidem bez domova vyjdou testy pozitivní, jsou umístěni do centra, které pro ně Liberecký kraj zřídil v budově bývalého internátu v Zeyerově ulici v Liberci. „Tady musí přečkat desetidenní karanténu. Je tam ochotný personál, který se o ně postará,“ pokračovala ředitelka.

Lidé se bojí o brigádu

Ne každému se ale chce nechat se na tak dlouho zavřít. Podle Havrdové ale moc jiných možností nemají. „Samozřejmě že se někteří i bojí, že přijdou i o domluvené brigády a podobně,“ dodala. „Hodně nám to pomáhá, neumím si představit, že bychom řešili covid v našich zařízeních,“ poznamenala.

Epidemie covidu způsobuje i komplikace týkající se personálu. „Musíme se chránit. Zvláště když naši zaměstnanci jsou ochotni pracovat i nad rámec svých každodenních povinností,“ dodala. Také se už museli potýkat se situací, kdy chyběla půlka personálu.

Na pandemii zareagoval Oblastní spolek Naděje okamžitě už na jaře. Od té doby mezi lidmi distribuuje roušky, dezinfekci a další ochranné pomůcky.



Spolek provozuje Denní centrum ve Valdštejnské ulici, noclehárnu mužů a žen v Kateřinkách a denní centrum, azylový dům a noclehárnu v Jablonci nad Nisou. Tam mají pro mrazivé dny k dispozici i pět iglú, kde mohou lidé přenocovat. Podle ředitelky dávají ale přednost spacákům a teplému oblečení.

Teplé židle i v K-centru

Svým klientům vyšlo v mrazivých dnech vstříc i liberecké K-centrum, které se stará především o drogově závislé. Kromě toho, že jeho klienti mohou také využívat teplé židle v denním centru Naděje, tak na K-centrum rozšířili pracovní dobu od 8 do 18.30 hodin.

„Samozřejmě se snažíme i zohledňovat aktuální epidemickou situaci. Nicméně se k nám klienti budou moct smět po dobu tohoto rozšíření pracovní doby opakovaně vracet. Máme pro ně připravený horký čaj a budeme též vařit teplá jídla, což není běžnou součástí služeb K-centra Liberec,“ informoval Jiří Simeth, oblastní ředitel organizace Most k naději, která službu provozuje.

26. listopadu 2019