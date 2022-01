Žádost o dotaci na opravu bazénu Liberci zamítli už v prvním kole

Konec hned v prvním hodnoticím kole. Dál už se Liberec se svojí žádostí o dotaci ve výši 300 milionů korun na rekonstrukci plaveckého bazénu nedostal. Z Národní sportovní agentury, kde Liberec o peníze žádal, přišlo zamítavé rozhodnutí. Bez dotace přitom není město schopno bazén modernizovat. Náklady se během let příprav vyšplhaly ze 400 milionů na současných 820 milionů. Podle náměstkyně primátora Radky Loučkové Kotasové je rozhodnutí Národní sportovní agentury velmi formalistické a příliš přísné.

„Agentura si k naší žádosti vyžádala ještě nějaká drobná doplnění, což jsme včas a přesně podle zadávacích podmínek udělali. Jenže ani přesto se už naší žádostí nezabývali, rovnou sdělili, že nás nebudou hodnotit. Do dalšího kola hodnocení už nás nepřipustili. Takhle dopadla naprostá většina žadatelů. Vlastně uspělo jen Brno a Jihlava, jinak z celé republiky nikdo,“ uvedla náměstkyně.

Z fondu pro nadregionální sportovní infrastrukturu se tak ani nerozdělily všechny finanční prostředky. Loučková Kotasová proto doufá, že Národní sportovní agentura vypíše tento program znovu. „V každém případě žádost podáme znovu, až bude program v další výzvě opět vypsaný. Bez této dotace nejsme schopni rekonstrukci bazénu realizovat,“ sdělila náměstkyně.

Modernizaci městského plaveckého stadionu připravuje Liberec od roku 2015. Podle původních plánů už mělo být v tuto dobu po rekonstrukci, místo toho je jasné, že se s ní nezačne dřív než v roce 2023, a to za částku o více než polovinu vyšší, než s jakou se počítalo na začátku. Kromě dotace od Národní sportovní agentury si tak Liberec bude muset vzít na přestavbu úvěr.

„Budeme se snažit to ještě nějak zkombinovat s dotacemi od Státního fondu životního prostředí na pořízení fotovoltaiky a podobně, což by nám také trochu pomohlo,“ dodala Loučková Kotasová. Rekonstrukce plaveckého stadionu už je přitom nutná. Do bazénu zatéká děravou střechou, vana hlavního bazénu prosakuje, skleněné opláštění už je nevyhovující, dožilá je vzduchotechnika a další technologická zařízení.

„Na druhou stranu je důležité, že se nám na všechna tato zařízení podařilo teď získat revize, takže bazén můžeme po odstávce otevřít pro veřejnost, a to 8. ledna. Bez revizí by to nešlo. Otazník zatím visí nad červeným toboganem, na který revize teprve probíhají. Nevíme, jak dopadnou, ale i kdyby už nesměl být tobogan v provozu, není to nic, kvůli čemu by nemohl bazén fungovat,“ sdělil náměstek primátora Ivan Langr.

Liberecký bazén funguje od roku 1984. Posledních 27 let se o jeho provoz starala Ještědská sportovní, ta ale dala loni výpověď mino jiné kvůli tomu, že se rekonstrukce stále odsouvá. Od letošního roku tak bazén převzala nově zřízená městská společnost Bazén Liberec.