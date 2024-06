Při pádu letadla zemřel pilot. Zřejmě překročení rychlosti, řekli vyšetřovatelé

Vyplývá to ze závěrečné zprávy Úřadu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod (ÚZPLN).

Tragická nehoda se stala loni 1. ledna krátce po poledni, kdy pilot otáčel doleva ultralehké letadlo na zamýšlený průlet nad letištní drahou. Takzvaná nepřekročitelná rychlost VNE pro jeho letadlo byla stanovená na 200 kilometrů v hodině, letečtí vyšetřovatelé ale na základě videozáznamů ze dvou bezpečnostních kamer umístěných na letištní budově míní, že rychlost letadla byla před nehodou pravděpodobně vyšší.

Problém nastal, když pilot při otáčení letadla zvětšil náklon doleva. „V okamžiku přiklonění došlo k dalšímu zvýšení namáhání křídla aerodynamickými silami a k destrukci hlavního nosníku. Tím byla porušená integrita konstrukce křídla a došlo ihned ke zvednutí ulomené části křídla nahoru s následným nárazem do boku trupu a k oddělení ulomené části křídla od UL (ultralehkého) letadla,“ píše se v závěrečné zprávě ÚZPLN.

Vyšetřovatelé vycházeli i z výpovědi známého pilota, který závěr tragického letu viděl. „Poté, co se odlomilo křídlo, stalo se letadlo neovladatelné, začalo už rotovat ve vzduchu, setrvačností dopadlo do letiště a po nárazu do země se zcela roztříštilo na několik částí,“ uvedl svědek. Pilot utrpěl mnohočetná poranění, kterým na místě podlehl.

Podle zjištění vyšetřovatelů šlo o pilota, který měl sice nalétáno přes 1000 hodin, ale na tomto typu letadla určeného pro rekreační létání se teprve učil. Jeho známý ve výpovědi uvedl, že šlo o letadlo, které si sám postavil. „Trvalo mu to asi šest let. Vím, že to měl všechno schválené, on sám by neriskoval a nelétal s letadlem, které by nemělo splněny technické parametry k létání,“ řekl.

Letadlo mělo technický průkaz od roku 2022, do nehody mělo za sebou 11 letů a ve vzduchu bylo celkem čtyři a půl hodiny. Šlo o jednomístné letadlo Corby CJ-1 Starlet s celodřevěnou konstrukcí potažené překližkou a plátnem o váze asi 200 kilogramů. První prototyp vzlétl v roce 1967 a navrhl ho australský letecký inženýr John Corby.