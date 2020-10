Muzeum ví, jak se žilo v textilním impériu, díky vzácným negativům

Továrnu na koberce a deky ve Vratislavicích založil Ignaz Ginzkey v letech 1847-1872. Založil nemocenskou pokladnu, zasadil se o vybudování silnice z Vratislavic do Vesce a Rochlice, velkou částku věnoval na výstavbu školy, prosadil zřízení pošty a na vlastní náklad ji vybavil telegrafem. Držel se hesla: „Co je dobré pro mne, hodí se i ostatním“. Pomohl také k založení zdejšího pivovaru. Byl tvrdý kapitalista, ale s duší dělníka. Zužitkovával materiál ze starých vlněných hadrů. Jeho továrnu opouštěly stovky koberců a továrník uplatnil další nápady. Zavedl do výroby umělou vlnu. Dále v roce 1870 zahájil ruční tkaní luxusních koberců, které do detailů kopírovaly orientální vzory. Tyto výrobky jej pak proslavily prodejem téměř po celém světě, zejména v Turecku.