V liberecké zoo museli uspat bílého tygra, nového už shánět nebudou

Posledních několik měsíců již byly na tygrovi patrné známky stáří. I přes opakovaná vyšetření, několikrát změněnou medikaci a veškerou potřebnou péči postupně ubýval na váze. Poslední říjnový víkend se podle zoologů jeho zdravotní stav výrazně zhoršil.

„V důsledku selhávání funkce vnitřních orgánů kocour přestal úplně přijímat potravu a postupně upadal do pasivity až letargie. Jeho stav už nešlo stabilizovat a nebyla ani šance na jeho zlepšení,“ říká zoolog Luboš Melichar.

Vzhledem k věku a předchozím dlouhodobým zdravotním problémům zahrada rozhodla nevystavovat jej strádání a přistoupila k uspání zvířete.

„Následná pitva prokázala rozsáhlé patologické změny na střevní stěně a ledvinách“, dodává Melichar.

Samec bílého tygra přicestoval do zoo jako roční kotě z francouzské zoologické zahrady v Beauval a v Liberci tak strávil téměř čtrnáct let života. S o tři roky mladší samicí Surya Bárou společně zplodili 11 mláďat ve čtyřech vrzích, úspěšně bylo odchováno pět z nich. Ta byla následně převezena do zoologických zahrad v Litvě, Ukrajině a Francii.

Expozice, kterou tygr obýval, ale prázdná nezůstane. Rozšíří se o ni výběh stávající dvanáctileté tygří samice, které se tím zlepší chovné podmínky.

„Vzhledem k tomu, že jsou tygři solitérně žijící zvířata, odchodem samce nijak strádat nebude,“ uvedla mluvčí zoo Barbara Tesařová.

Nového samce už ale zahrada nepoptá. Jak již avizovala dříve, chov bílých tygrů plánuje postupně ukončit.

„Moderní zoologické zahrady by se měly zaměřovat na chov a záchranu ohrožených druhů, kterých ve volné přírodě ubývá. Bílí tygři mezi ně nepatří. Jedná se o uměle v populaci udržené jedince, kteří navíc v důsledku příbuzenského páření trpí řadou genetických vad,“ vysvětluje ředitel David Nejedlo.

V budoucnu by se zoo ráda zapojila do chovu ohrožených tygrů ussurijských, pro které plánuje vystavět výběh v nové části zahrady, v takzvaném Údolí ohrožené divočiny.