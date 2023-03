Exotická zvířata, nové bistro i větší výběhy. Libereckou zoo čekají změny

V nevyužívané budově v horní části zoologické, kde kdysi bývaly letní toalety, vzniká nový domov pro papoušky nestor kea. Liberecká zoo patří k několika málo organizacím na světě, kterým se daří novozélandské papoušky pravidelně odchovávat.

V pavilonu budou dvě venkovní voliéry plus vnitřní expozice, potřebné zázemí tu najdou i chovatelé. „Rozhodli jsme se postavit zcela nový samostatný pavilon, díky kterému získají tito mimořádně chytří a ohrožení papoušci lepší a důstojnější chovatelské podmínky,“ uvedl zoolog a kurátor ptactva Jan Hanel.

Do přestavby investuje zoo zhruba sedm milionů korun. Do nových prostor by se dva páry papoušků měly z pavilonu tropů přestěhovat na jaře.

Deštný prales mají připomínat interiéry pavilonu opic, který je kvůli rekonstrukci od září zavřený. Nový design, zbrusu novou podlahu i skla chce zoologická návštěvníkům představit do konce března. K současné tlupě šimpanzů, které vévodí sedmatřicetiletý samec Kuba, se brzy přidá ještě třetí šimpanzice.

Do zeleně a květinových záhonů se ponoří i strávníci v moderním bistru. Ti budou moci posoudit, nakolik se zoologická přiblížila svému cíli – tedy širší nabídce a aktuálním stravovacím trendům. Obsah jejich talíře budou zatím bedlivě sledovat draví ptáci z voliér odnaproti.

Prostornějších obydlí se dočkají žirafy, jejichž venkovní výběh se téměř zdvojnásobí. Do oprav pavilonu, které mimo jiné zajistí lepší tepelné izolační vlastnosti budovy a zkulturní i návštěvnické prostory, se chce ředitel pustit v průběhu roku.

„Zda se nám to podaří, ale záleží na mnoha faktorech, lidských i zoologických. Po dobu rekonstrukce totiž budeme muset naše stádo žiraf dočasně přesunout do jiné zoologické zahrady,“ sdělil ředitel zoo David Nejedlo.

Vzácný druh amerického savce

Během jara se začne připravovat také nové chovatelské zázemí a expozice věnované tropickým obojživelníkům, které rozšíří kolekci chovaných zvířat o nové živočišné druhy.

„Domov tam najde více než desítka nových unikátních druhů žab,“ prozradil Nejedlo s tím, že se chov rozroste i o vzácný druh amerického savce. Jeho jméno však zatím střeží: „Necháme si to jako překvapení.“

Zoologická zahrada, ve které se loni narodilo 107 mláďat, bude i nadále aktivně ochraňovat přírodu i za hranicemi republiky. Její terénní zoologové ve spolupráci s neziskovými organizacemi chtějí potírat pytláctví i nelegální obchod s ohroženými druhy zvířat v jihovýchodní Asii. V Indonésii se zapojí do ochrany a výzkumu ojedinělého ekosystému na ostrově Bangkaru, kde žije loskuták niaský. V Africe pak budou usilovat o záchranu divokých slonů.

Loni navštívilo zoo v krajském městě přes 369 tisíc lidí, což je podle mluvčí Barbary Tesařové třetí nejvyšší návštěvnost za posledních deset let. Zároveň upozornila, že do srovnání s rokem 2021 promluvila pandemie, kdy byla zoologická pro veřejnost do dubna uzavřená.

„Na návštěvnost má největší vliv především příznivé počasí v letních měsících, které jsou pro celkovou návštěvnost klíčové,“ shrnula Tesařová. Domnívá se, že se díky spolupráci kraje s Libercem daří zoologickou po dlouhých letech opět stavebně rozvíjet.

V budoucnu se návštěvníci mohou těšit na zážitky z nově zrekonstruovaných pavilonů, také proniknou do Údolí ohrožené divočiny. Na zhruba dvanáctihektarovém území, které se časem ještě zvětší, budou žít medvědi, vlci nebo tygři ussurijští.

A ani letos nebudou na programu chybět kulturní akce. „Zájemci se opět mohou těšit na pravidelná setkání se zoology v rámci pořadu ZooObjektiv, na oblíbený Zooples, na již tradiční akci Den Země nebo Den zvířat. Novinkou bude pravidelný informační newsletter, jehož tradici plánuje zoo letos opět obnovit,“ doplnil Jan Mikulička z tiskového oddělení Libereckého kraje, který je od ledna 2022 zřizovatelem zoologické i botanické zahrady v Liberci.