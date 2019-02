Smrti lvíčat napomohla i infekce. Nenechali jsme je vyhladovět, říká zoolog

„Zjistil jsem, že nejenže jsme národem fotbalových trenérů, ale máme tu i spoustu ředitelů zoologických zahrad a také zoologů za klávesnicí,“ říká Luboš Melichar, hlavní zoolog.

Mladá samice Shany přivedla koncem loňského roku na svět dvě lvíčata. Ze začátku se jim dařilo dobře, pak náhle obě samičky uhynuly. Důvodem, který jste uvedli, bylo, že lvice přišla o mléko. A lidé vám začali spílat, proč jste je nezachránili a nekrmili je z lahve. Tak proč ne?Lvice má diametrálně odlišnou představu o lidské asistenci při odchovu mláďat než třeba domácí kočka a hlavně, než si část lidí myslí. Jestli vás ke koťatům pustí, nebo ne, je ryze na její vůli. A pokud nepustí, je to tak správně, je to dokladem dobře fungujících mateřských instinktů. Jediné, co můžeme udělat my, je, že zvířata monitorujeme, a to čtyřiadvacet hodin denně. Používáme k tomu záznamové kamery, které pravidelně vyhodnocujeme. Přes to na vše, co se z nich dozvíme, můžeme reagovat jen velmi omezeně v intencích toho, co nám dovolí lvice. A odebírat lví mláďata na flašku je problematické už z toho důvodu, že jen velmi těžko vyspecifikujete okamžik, kdy odebíráním mláďat poškozujete lvici a kdy už to na jejich odebrání je, protože je to ohrožuje na životě.

Pokud vím, jejich úmrtí bylo dost rychlé.

My jsme je skutečně nenechali vyhladovět, jak si někteří lidé myslí. I když to bude brát řada z nich jako výmluvu, tak jejich skonu napomohla bakteriální infekce, kterou odhalila další vyšetření. Ten odchod byl velmi rychlý, od momentu, kdy jsme začali pozorovat změnu chování do doby, kdy uhynulo první mládě, neuplynul ani jeden den. Ráno před úhynem byla ještě obě dvě zaznamenaná při sání. Téměř měsíční kotě jeden den o hladu vydrží, takže to, že lvice přišla o mléko, nebyl hlavní důvod. Infekci zabránit nemůžete, znovu, lvice vás ke koťatům nepustí, ve vnitřní části expozice proto sterilní prostředí nevytvoříte. Problémem byl i fakt, že Shany porodila v zimě, kdyby to bylo v létě, je to lepší, minimálně pro pohyb toho zvířete. Chtěli jsme ji pouštět ven, jenže ona měla tendenci tam vynášet i mláďata, což by pro ně znamenalo v zimě smrt. Nedonutili bychom ji, aby je zanesla zpět do tepla.

Ona nerozpozná, že venku mrzne?

Ale ano, pozná, že je zima, ale vyhodnotí si to po svém. Je to lev. Pro ni byla nepříjemná už ta změna režimu, byla zvyklá chodit ven se lvem. Ale protože špatně žrala, což mimochodem velké kočky po porodu často dělají, tak jsme ji museli od lva na část dne oddělit, abychom zjistili, kolik toho za ten den spořádala. Přitom lev se k mláďatům choval perfektně.

Lidé vám vyčítají, že jste se nepokusili zachránit lvy, kterých je málo a v přírodě jsou vyhubeni.

Současná evropská populace lvů berberských je zhruba sedmdesát zvířat. Tento počet vyplňuje aktuální kapacitu zařízení, která jsou ochotna lvy berberské chovat. V případě, že nemáte žádnou další náhradní kapacitu a my nejsme v situaci, kdy by byla spousta čekatelů na mláďata, tak pracujete vždy s naddimenzovanou populací. Pokud se páří jeden pár lvů a odchovává mláďata, geneticky se do té populace promítne a je tak velmi nežádoucí, aby z jednoho páru vzešla spousta koťat. To ale zároveň neznamená, že je tady necháme v pohodě uhynout. Vůbec ne, toužíme po koťatech, a děláme pro to první poslední. Jenže problém je v tom, že když jsou sociálně poškozená, což by v případě umělého odchovu velmi pravděpodobně byla, je chybou je do cenné populace tvrdošíjně hrnout, když máme velkou naději, že tam dostaneme ta plnohodnotná. Takže bazírovat na jedněch mláďatech za každou cenu je hloupost. Druhá věc je, že jsme zároveň i chovatelé a na všech zvířatech nám velmi záleží. A když pak čtete všechny ty nenávistné komentáře a víte, že ti lidé se tu střídali ve dne v noci, jezdili do zahrady ve svém volnu, utráceli své peníze za benzin i čas, tak to vás prostě mrzí. Zaslouží si hluboký respekt a ne ubohé urážky a hloupé komentáře. I pro nás je každý nepovedený odchov vždy velkým zklamáním, ale musíme s tím umět žít, jinak bychom tu nemohli pracovat. Podobné případy nejsou vůbec ojedinělé, tohle se historicky dělo a děje nejen u velkých koček. Mláďata hynula, to se prostě stávalo vždy, jen se používaly jiné marketingové strategie, zoo se chlubily povětšinou jen úspěchy, o neúspěších se nepsalo, nebyly sociální sítě a k zaměstnancům se zpětné vazby takřka nedostávaly, byl klid na práci. Zoo bohužel není jen o tom, že se tu rodí mláďátka, a žádné nezemře, takhle to nefunguje. Zoo je dost často víc o slzách než smíchu.

Proč by uměle odchovaná mláďata nebyla plnohodnotná?

Každý poučený zoolog, když najde v dosti široké nabídce zvíře uměle odchované, tak ho automaticky škrtá, prostě ho nechce. Pravděpodobnost, že s ním budou v chovu problémy je totiž výrazně vyšší než u matkou odchovaného mláděte. Zvířata mají velmi často špatné návyky a jsou špatně socializovatelná, jsou fixlá na člověka. I když vím, že zoo není volná příroda, tak my se snažíme podmínky tady nastavit co nejvíce přirozeně a pak do toho potřebujete zvířata, která takovému modelu vývojově co nejvíce vyhovují. Držíme tím silnou a životaschopnou celou populaci a nezatěžujeme ji zbytečnými historicky ověřenými riziky.

A jak snáší Shany, že přišla o mláďata?

No, pro ni je to další zkušenost. Je na začátku svého reprodukčního věku a potřebuje vývoj, potřebuje udělat i chyby. Když jí budete pořád brát mláďata, protože si myslíte, že strádají, vůbec nic nevyřešíte. Ona to jejich kňourání potřebuje slyšet, jinak se nic nenaučí, nikam ji to neposune, při opakování takového postupu docílíte pravděpodobně toho, že se o koťata nebude chtít starat nikdy v budoucnu, protože si prostě osvojí zkušenost, že to není třeba. Je to kruté, ale někdy musíte nechat lvici o ta mláďata i přijít. Je to pro ni přirozené, v přírodě je takovému traumatu vystavována opakovaně, pouze několik málo mláďat se dožije dospělosti. Posune ji to dál. Kterýkoli živočich je tu proto, aby se rozmnožil a poslal dál své geny. A ta lvice to udělá prostřednictvím několika mláďat, která se dostanou do populace. Ale nemohou se tam dostat všechna, to by ji ve výsledku geneticky poškodilo. My pevně věříme, že koťata tu jednou mít budeme, samec se samicí už se zase pářili, takže třeba se zadaří už letos.

Když jste loni naznačili, že do budoucna by už v zoo nemuseli žít bílí tygři, část veřejnosti byla také ostře proti. Už se to uklidnilo?

Nevím, pokoušeli jsme se to lidem vysvětlit. Když se v roce 1994 bílí tygři do zoo přivezli, byl to od tehdejšího pana ředitele naprosto fantastický počin. Veřejnost reagovala okamžitě, návštěvnost vyletěla nahoru, v té době bílí tygři byli fenomén. Jenže uplynulo čtvrtstoletí, z fenoménu se stalo postupem času nechtěné dítě a spíše nežádoucí dědictví, což ale pan ředitel v polovině devadesátých let nemohl vědět. Záchovné programy byly v plenkách, nikdo neřešil tak významně propojení ochrany přírody se záložními populacemi v zoologických zahradách jako je tomu dnes. Prostě a jednoduše, opravdu každá doba s sebou něco nese a jak zoologické zahrady procházejí určitým vývojem, tak je potřeba na to reagovat. A bílé tygry tenhle vývoj smetl a byť se to návštěvníkům a veřejnosti nemusí líbit a já to naprosto chápu, tak se s tím nedá vůbec nic dělat. My si ty ruce popálíme vždy. Když o tom nezačneme mluvit teď, tak to budeme muset udělat později. Možná by bylo strategicky výhodné nechat uhynout pár, co tu máme, věkem a v podstatě ze sebe udělat chudáky a svést to na to, že bílí tygři už v zahradách nejsou, protože jejich chovu už odzvonilo. Jenže takhle my to nechceme, my to chceme lidem vysvětlit. Paradoxem je, že celá ta debata je vlastně směšná, chápete, že se tu bavíme jen a jen o barvě?! Přitom pořád je to příběh o tygrovi, jen ten bílý má geneticky opravdu závažný problém.

Takže je zbytečné se ptát, zda se budete snažit, aby samice Surya Bára měla ještě mláďata?

Ne, korektní je říci, že i to poslední zabřeznutí bylo až na několikátý pokus, ale nebude to samicí, ale samcem. Když k nám přišel a pářil se prvně, tak byl plný síly a elánu, ale když ho připustíte teď, tak je líný, takový nemastný, neslaný, je to samozřejmě spojené s věkem. V přírodě už by si takto starý neškrtl, měl by velké potíže, takže i kdybychom připouštět chtěli, tak z toho žádné mládě s pravděpodobností hraničící s jistotou nebude. Ale s ohledem na lvy berberské, které máme naproti, si to v tom pavilonu ani nemůžeme dovolit. Ona ta koťátka, když se narodí, jsou krásná a roztomilá, ale za rok a půl už jsou velká jako jejich rodiče a my na ně prostě místo nemáme. Čeká nás zásadní rekonstrukce šelmince, anebo musíme změnit druhovou skladbu, což zase veřejnost nepřijme. Protože když tam místo velkých koček naženeme malé, byť velmi vzácné a cenné druhy, lidi to budou považovat za jednu kočku a expozice pro ně ztratí atraktivitu.

Co vás letos čeká?

Očekáváme standardní sezonu, snad se povede představit i něco nového, ala zatím to nechci prozrazovat. Momentálně přestavujeme tropický pavilon, máme vymyšleno i pár dalších věcí, ale to záleží, jak se bude vyvíjet rok.

Co bude v tropickém pavilonu nové

Zatím opravujeme horní patro, je to počátek větší rekonstrukce. Je potřeba trochu obměnit technologie, potřebujeme tam dostat víc tepla a vlhka, než tam máme. Chceme měnit prostředí a budeme scelovat i expozice, dělat z menších větší. Promění se i skladba chovaných druhů. A podle toho, jak vršek dopadne, uvidíme, zda přejdeme i do spodní části. Nemůžeme návštěvníky v letní sezoně obtěžovat tím, že zavřeme pavilon.

Chystáte třeba i nějakou obměnu voliér dravců?

Voliéry sice vypadají staře, ale je to zařízení, které je pro chov daných druhů dokonale prověřené a funkční a ti ptáci v nich bez problémů odchovávají mláďata. Chovat ptáky na volno zatím neumíme a stavba obrovských voliér, kde jen mávnou křídly dvakrát více, to zabere spoustu místa a peněz a chovatelský výsledek bude velmi podobný. Znám taková zařízení a mnohá mají své limity i přes významné prostorové možnosti. Ptáci jsou velmi citliví a v nevhodných podmínkách je prostě nerozmnožíte. Na druhou stranu nejsme fabrika na odchov a na ten počet druhů, které tu můžeme dělat, je to velmi přívětivé zařízení. Když se na voliéry návštěvník podívá, tak má možná sklíčené pocity, ale v zahradě patří k těm chovatelsky vydařeným expozicím, kompletně celé jsou vybavené kamerovým systémem, na všechna hnízda jsou kamery namířené. Rozmnožili jsme tu celé generace dravců. Třeba zde vylíhlí orlosupi krouží nad Alpami a Pyrenejemi a jsou nádherným důkazem toho, že zoo jako Noemova archa nejenže fungovat může, ale i prokazatelně funguje.

Na co se letos těšíte?

Na jaro. Máme pár takových věcí, z nichž budu mít radost. Zkoušíme třeba s českými, slovenskými a dánskými kolegy rozjet projekt na záchranu bezhřívých zeber, které jsou opravdu velmi ohrožené, po zoo jich zbývá okolo čtyřiceti a z přírody v tichosti mizí úplně. A co se samotné zahrady týká, tak ono nám je letos sto a jsou místa, kde je to vidět. Ale když na jaře rozkvete, tak se celá promění, zvířata tráví většinu času ve výbězích, jsou aktivní a všechno hezky ožije.