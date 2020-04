Zoo žádá o pomoc veřejnost i vládu, kvůli koronaviru přichází o miliony

Lidé mají možnost přispět liberecké zoo hned několika způsoby.

„Mohou si koupit elektronickou vstupenku, kterou nevyužijí. Mohou si také vybrat konkrétní zvíře, na jehož chov budou přispívat,“ sdělila mluvčí zoo Barbara Tesařová.

Podle ní se dosud prodalo kolem stovky elektronických vstupenek a mnohonásobně vzrostl i zájem o sponzorství zvířat.

„Kdo by chtěl pomoci, může posílat minimální částku na jedno zvíře 500 korun ročně. Za to bude například pozván na Den sponzorů a bude uveden jako mecenáš u výběhu,“ dodala Tesařová s tím, že tento projekt v zoo funguje už řadu let.

Minulý týden také zahrada zveřejnila výzvu „Do zoo nemůžu, ale rád pomůžu“. Lidé mohli přinášet potraviny pro zvířata. Stačily ale dva dny a zoo musela materiální sbírku dočasně pozastavit. Vlna solidarity byla podle mluvčí nečekaná.

„Lidé nám donesli stovky kilogramů potravin pro zvířata. Moc za to děkujeme. Naši zoologové a výživáři momentálně vše počítají a brzy opět zveřejníme seznam krmiva a materiálů, který by nám pomohl,“ uvedla Tesařová.

Liberec zatím nemá plán, jak zahradě pomoci

Liberecká zoo je v souvislosti s pandemií koronaviru uzavřená od 13. března. Podle scénáře, který zveřejnila Vláda ČR, by se venkovní prostory zoo měly otevřít až v předposlední etapě rozvolňování, tedy 25. května.

Liberecká zoo se proto připojila k dalším deseti v republice a žádá vládu, aby své rozhodnutí přehodnotila. Podle jejich ředitelů může otevření zahrad až na konci dalšího měsíce zapříčinit rozsáhlé ekonomické, sociální a ochranářské škody.

Ředitelé se domnívají, že na zoo lze pohlížet stejně jako na každý jiný park. Navíc si podle nich zahrady mohou samy regulovat počet návštěvníků. Podle ředitelů je většina zoologických zahrad na rozdíl od jiných kulturních či společenských organizací závislá na příjmech ze vstupného.

Liberecká zahrada hospodaří letos s rozpočtem 125 milionů, z toho polovinu si musí vydělat sama. Jak ale uvedl ředitel liberecké zahrady David Nejedlo, jen do konce dubna budou ztráty ze vstupného šest milionů. „Pokud neotevřeme dříve než 25. května, odhadujeme je na 10,5 milionu,“ upozornil ředitel.

Podle Tesařové bude muset zahrada hledat, kde ušetřit, a zároveň řeší situaci se svým zřizovatelem, kterým je město Liberec. To, jak přiznal náměstek primátora Ivan Langr, zatím plán na pomoc nemá.

„Nevíme, kdy se najede na běžný provoz. Samozřejmě jsme ale připraveni pomoci,“ uvedl s tím, že zoo je v nevýhodě oproti například divadlům, kterým by měla pomoci finanční injekce od státu.

Žádost ředitelů o dřívější otevření zoologických zahrad proto podporuje. Podle něj nemá žádnou logiku zpřístupnit venkovní areály zoo později než například sportoviště. „O hobbymarketech se raději ani nezmiňuji,“ dodal náměstek.