Slovil jsem zloděje, ohlásil muž. Nezvaného hosta zamkl v koupelně

10:20

Zamčený v koupelně skončil zloděj, který se začátkem týdne vloupal do jednoho z bytů v Liberci. Poté, co vyděsil dospívající dceru, zakročil její otec a muže zajistil. Policistům pak do telefonu lámanou češtinou sdělil, že ‚pachatele slovil‘.