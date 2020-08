Liberec nestíhá péči o zeleň, lidé si můžou adoptovat záhonek či trávník

Zanedbaný záhon, živořící keříky na sídlišti, nevzhledný pruh trávníku podél silnice. Po Liberci je spousta míst, která sice město eviduje jako městskou zeleň, ale v reálu jsou spíš ostudou než zelení lahodící oku a zpříjemňující klima ve městě.

Radnice teď proto přišla s nápadem, jak tyto pozemky oživit. Každý, kdo chce se skomírajícím kusem trávníku či zapleveleným městským záhonem něco udělat, má možnost si ho adoptovat.

Inspirace přišla z Brna

„S programem adopce zeleně přišla naše pracovní skupina Rada pro klima, kterou jsme zřídili loni na podnět občanů. Adopce zeleně už úspěšně probíhá například v Brně, kde jsme se i inspirovali,“ sdělil náměstek primátora Jiří Šolc (SLK).

Adoptovat si kus pozemku ve veřejném prostoru může kdokoliv. Ať už jednotlivec, tak bytové družstvo, školy, firmy či různé spolky. Vhodnými pozemky k adopci jsou například předzahrádky, vnitrobloky, pásy silniční zeleně, ale i travnaté plochy, plochy parkově upravené či jejich části.

Musí jít ale o pozemky s charakterem veřejné zeleně, které jsou na území města a jsou v jeho vlastnictví. Nelze tak žádat o adopci trávníku, který je v soukromém vlastnictví, i když se s ním roky nic neděje a tráva a plevel tam přerůstají přes hlavu.

„Beru to jako dobrý nápad. Před domem máme kus trávníku, který je takový nijaký. Město tam nechalo před časem nasázet krokusy a tulipány, ale pak se tam pokládalo nové plynové potrubí a všechno je zničené. Už jsem s přítelkyní přemýšlel, že bychom tam opravili lavičku a nasázeli nějaké květiny, aby se tam dalo posedět,“ přivítal nápad pan Martin z Okružní ulice.

Technické služby města Liberec (TSML) se starají o 355 hektarů městské zeleně. Loni stála magistrát údržba travnatých ploch přes 8 milionů korun. „Aby ta péče byla ideální, potřebovali bychom ještě o dvacet procent víc pracovníků, než máme dnes. Teď se o zeleň ze 150 zaměstnanců stará 40 z nich, k tomu 20 sezonních pracovníků. Proto vítám jakoukoliv iniciativu, která ke zlepšení zeleně v Liberci povede,“ podotkl primátor Jaroslav Zámečník (SLK).

Adoptované místo nesmí oplotit

Zájemci o adopci musí poslat žádost na odbor ekologie a veřejného prostoru. Radnice ji posoudí, a pokud to nebude ničemu bránit, daný pozemek přejde do péče žadatele. Ten se zaváže o místo pečovat bez nároku na finanční odměnu, a to po dobu, po kterou si sám určí. Nesmí ale adoptovaný záhon, trávník či jiné místo oplotit.

„Musí to zůstat dál veřejně přístupné. Stejně tak není možné, aby si někdo adoptoval určitý pozemek s úmyslem zřídit si tam parkovací místo, postavit kůlnu a podobně,“ upozornil Šolc.

Technické služby pak dostanou oznámení, že adoptovaný pozemek nemají sekat. Právě s tím jsou často problémy. Nezřídka se stává, že lidé si před dům na městský pozemek vysází květiny nebo keře, které jim pak čety TSML zlikvidují. Ve snaze zvelebit město jde ale radnice ještě dál. Kromě adopce chce vyhlásit i veřejnou sbírku na podporu zeleně v Liberci. Bude to hlavně pro lidi, kteří se nechtějí fyzicky zapojit do adopce a sami o něco pečovat, ale i tak jim není lhostejné, v jakém prostředí žijí.

Zájemci mohou na speciální účet poslat peníze buď na konkrétní věc, například na výsadbu stromu v přesně daném místě, nebo bez vymezení účelu.

„Mým snem je osázet všechny kruhové objezdy ve městě květinami, ale to se zatím nedaří. Mám ale radost z toho, že už i některé firmy nám začínají posílat peníze na obnovu zeleně. Teď to byla společnost Denso, která dala deset tisíc korun na obnovu několika starších záhonů u terminálu MHD ve Fügnerově ulici, které jsou dnes hodně zaplevelené,“ dodal primátor Zámečník.