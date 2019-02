Soud poslal exradního Libereckého kraje na pět let do vězení za úplatek

Krajský soud v Liberci se kauzou zabýval podruhé, předchozí zprošťující verdikt odvolací soud zrušil. Za úplatkářství hrozilo Bursovi pět až 12 let vězení.

Z korupčního jednání byl obžalován v souvislosti s veřejnou zakázkou za 19,5 milionu na zlepšení vytápění 19 krajských příspěvkových organizací, kterou získala liberecká firma jeho spolustraníka Petra Lajtkepa. V soutěži byla podle podkladů z krajského úřadu jedinou přihlášenou firmou. V radě kraje byl Bursa v letech 2008 až 2012 a u této zakázky i předsedou hodnotící komise.

Klíčovým důkazem v případu byla nahrávka, kterou při jednání s Bursou pořídil Lajtkep.

„Já nejsem šílenec, jako abych po vlastních lidech (z ČSSD) chtěl deset procent ... to je šílenost, ale o čemkoliv nižším než pět (procent), bych byl zase šílenec já ... protože jako, to není jen o mně, to je o dalších X lidech,“ říká Bursa na nahrávce z ledna 2010 (o nahrávce v článku Nerozkrájel jsem se kvůli deseti tisícům, říká na nahrávce souzený exradní).

Lajtkep si tehdy jednání nahrál kvůli vnitrostranickému boji uvnitř ČSSD. Obával se, že na něj chce Bursa získat nějaký kompromitující materiál.

Kriminalisté od něj nahrávku získali až v roce 2016 při vyšetřování jiného případu, ve kterém jsou obžalovaní jiní členové ČSSD z Libereckého kraje. Toto obvinění souvisí s údajným podvodem při čerpání evropské dotace na výstavbu termálních lázní v Chrastavě na Liberecku.