Do opuštěných tiskáren se stěhují umělci, chystají koncerty i galerii

„Chceme tady vybudovat sdílený prostor pro koncerty, divadla, ateliéry a rezidence, který dosud v Liberci chyběl,“ vysvětluje Zdeněk Kindl, grafik a předseda spolku Multiversum, který má tiskárny v pronájmu. „Už teď zde má ateliér asi dvacet architektů, výtvarníků, sklářů, hrnčířů a dalších,“ vypočítává Kindl, podle kterého není den, aby se neozval další zájemce.

Své ateliéry zde našlo například nezávislé umělecké sdružení Argonaut. „Dříve jsme vystavovali různě po hospodách, pak jsme si našli prostory v Rumunské ulici, ale ty už nám přestaly stačit. V tiskárnách jsme dostali možnost mít ateliér, můžeme přibírat další lidi,“ sdělil Pavel Hnik ze sdružení Argonaut. První výstavu jejich členů chtějí v tiskárnách připravit už na podzim.

Část areálu je v dezolátním stavu

Prostory, které mají umělci v tiskárnách k dispozici, už jsou ale podle Kindla téměř rozebrané. Ateliéry obsadily dvě budovy. „Neustále vše zabezpečujeme, vyklízíme a postupně se chceme rozšířit do dalších budov,“ popisuje Kindl, který je zároveň správcem objektu.

To se ale neobejde bez razantních zásahů. Rozsáhlý objekt je místy v dezolátním, až nebezpečném stavu. Co nestihla voda a čas, tomu pomohli lidé. Zmizelo například zábradlí a další kovové prvky, dřevěné trámy jsou prolezlé dřevomorkou. „Opravy chceme financovat z darů. Ale pokud nic nepředvedete, nic nedostanete. Nejprve se chceme zabydlet a představit, co v nás je,“ pokračuje správce.

Oficiální „otvíračku“ už má spolek za sebou. Nedávno zde proběhla Launch party. Na nezájem návštěvníků si stěžovat nemohli. V podobných akcích chtějí podle Kindla pokračovat už od srpna. „Budou probíhat další koncerty, divadelní představení. Časem máme v plánu otevřít vlastní galerii,“ vypočítává. Akce se podle něj zatím mohou pořádat pouze ve vnitrobloku, po opravách by mohly být využity i další rozlehlé prostory.

Areál chátrá od devadesátých let

Aktivity spolku vítá i vedoucí kanceláře architektury města Jiří Janďourek. „Je to cenné území, architektonicky zajímavé. Na Fakultě architektury na Technické univerzitě studenti na podnět majitele dokonce zpracovali návrhy na revitalizaci tohoto objektu,“ podotýká architekt.

Myšlenka využít rozlehlý brownfield uprostřed města není nová. Už před lety vznikl projekt, který by propojoval příhraniční oblasti Česka, Polska i Německa. „Takový malý Berlín,“ komentuje Kindl. Nakonec se jej ale rozběhnout nepodařilo.

Areál libereckých tiskáren začal vznikat na konci 18. století. Jeho nejstarší objekty představuje pětice domů v ulici 5. března, a to pozdně barokní, klasicistní a novoklasicistní. Postupně se komplex rozšiřoval. Z dvacátých let 20. století pochází nárožní budovy postavené ve stylu art deco. V meziválečné době patřily liberecké tiskárny k největším v Čechách. Od devadesátých let minulého století jsou až na nezvané návštěvníky neobydlené.