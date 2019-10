Zastupitelka upozorňovala na dým a zápach, firma ji žene před soud

Marie Pavlová ze Změny pro Liberec už delší dobu upozorňuje na to, že z Likta mohou unikat do ovzduší nebezpečné karcinogenní látky. Firma se totiž zabývá mimo jiné i termickým odlakováním kovových dílů. K tomu má dvě pece, ve kterých se barvy a laky na kovových dílech díky vysokým teplotám rozpadnou na prášek.

„Obrátila se na mě skupina občanů z Vesce, že mají problém s velkým zápachem a černým dýmem, který z Likta vychází. Začala jsem se tomu věnovat, protože mi to není lhostejné. Problém je, že není žádná možnost zpětné kontroly, co se v pecích likviduje, a nejde proto ani zjistit, co ten odporný zápach způsobuje,“ řekla Pavlová.

Její slova potvrzuje například Karel Horník, který bydlí nedaleko provozovny Likto.

„Třeba nedávno jsem se vzbudil uprostřed noci strašným zápachem, bylo to něco chemického. Jenže vždycky to trvá jen chvíli. Stejně jako ten černý dým z komínů Likta. Není to pravidelné a vždycky to trvá jen krátce. Lidi si stěžují, ale nic se neděje,“ přiblížil.

Proti Liktu vznikla už loni petice, jednatel společnosti René Chrastecký ji ale považuje za výsledek manipulace s občany. A viní z toho právě Změnu pro Liberec a zastupitelku Pavlovou.

Zástupce firmy: Rozjeli proti nám štvavou kampaň

„Loni nám tady rozjeli štvavou kampaň, aby získali politické body. My jsme ale přesvědčeni, že účelově lžou. Nechceme si nechat líbit tvrzení, že někoho ohrožujeme na zdraví. Poškozuje nás to i u našich zákazníků. Jediná šance, jak se bránit, je dát to k soudu. Paní Pavlová si plete pojmy s dojmy. Všechno máme zdokladované, splňujeme všechny normy,“ sdělil Chrastecký.

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Liktu provedla už 36 kontrol. Neprokázaly nic z toho, na co si lidé v okolí stěžují.

„Kontroly se dělaly jak na ovzduší, tak na odpady. Žádný únik škodlivin jsme ale při měřeních nezaznamenali,“ uvedla ředitelka krajské pobočky ČIŽP Hana Kolářová.

Stěžovatelé však mají na fotografiích i videích zdokumentované, jak z komínů Likta vychází černý, hustý dým. To ostatně zmiňuje i odborný posudek, který si nechal zpracovat Krajský úřad Libereckého kraje.

„Tmavý kouř či viditelná emise uniká z obou termických odlakovacích pecí. Není pochyb, že se jedná o produkty nedokonalého dopálení škodlivin. Tyto škodliviny mohou způsobit intenzivní pachový vjem v okolí. Na základě posouzení stavu technologie se domnívám, že instalované dospálení škodlivin již není v současné době dostatečnou zárukou minimálních emisí a bude nutné odtahy osadit dalším stupněm odlučování škodlivin,“ uvedl v posudku jeho autor Zbyněk Krayzel.

A stejně jako ČIŽP doporučuje, aby se podmínky pro provoz v Liktu zpřísnily.

„Likto už na mě jednou podalo trestní oznámení, policie to vyšetřovala, obcházela lidi, kteří podepsali stížnost na provoz firmy. Ale pak se to odložilo. Tak přišla žaloba k soudu. Ale já se zastrašit nenechám, jednám jako zastupitelka v zájmu občanů,“ komentuje žalobu Pavlová.

Poukazuje přitom i na to, že Likto nemá podle jejích zjištění ani řádné povolení k provozu od stavebního úřadu. I to ale Chrastecký odmítá.

Soudní proces je stanoven na začátek listopadu.