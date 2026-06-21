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Zámek v Liberci čeká oprava, první fáze přijde na 45 milionů

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  8:28
Liberecký zámek čeká postupná rekonstrukce. Město nyní hledá projektanta pro přípravu kompletní dokumentace včetně návrhu jednotlivých etap oprav. První fáze má stát zhruba 45 milionů korun bez daně.
Město koupí liberecký zámeček od společnosti Ústí Development ze skupiny MEI za...

Město koupí liberecký zámeček od společnosti Ústí Development ze skupiny MEI za 80 milionů korun. (13. 5. 2024) | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Letní akce Liberce nazvaná Prázdniny na zámku
Letní akce Liberce nazvaná Prázdniny na zámku
Letní akce Liberce nazvaná Prázdniny na zámku
Centrem filmového festivalu v Liberci bude zámek.
19 fotografií

Projektové práce by měly podle náměstka primátora pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby Jiřího Janďourka trvat do roku 2028.

„Budou se primárně dělat a připravovat sociální zázemí ve všech třech křídlech včetně Redernovského a krajního zahradního. Zároveň se budou připravovat bezbariérová opatření, tedy výtahy, abychom umožnili provoz ve všech třech křídlech,“ popsal Janďourek.

Město koupí liberecký zámeček od společnosti Ústí Development ze skupiny MEI za 80 milionů korun. (13. 5. 2024)
Letní akce Liberce nazvaná Prázdniny na zámku
Letní akce Liberce nazvaná Prázdniny na zámku
Letní akce Liberce nazvaná Prázdniny na zámku
19 fotografií

Součástí projektu bude i příprava budoucích investic. Město si chce už nyní nechat zpracovat návrh například na výměnu střešní krytiny, která není zatím nutná, ale v horizontu patnácti let ji podle Janďourka bude potřeba řešit. „Chceme to mít zprojektované,“ doplnil.

Podle něj nepůjde o rozsáhlou rekonstrukci, ale o postupné opravy. „V první etapě budeme dělat legislativní opatření, která jsou dnes platná, jako sociálních zařízení, protipožární opatření, a která se v čase nejčastěji mění,“ uvedl.

Místo pro uměleckou školu i animaci

První etapa má umožnit využití prostor pro základní uměleckou školu, pro správce areálu a pro Dům animace, který má nabídnout expozici zaměřenou na historii animovaného filmu a také vzdělávací aktivity.

Paralelně město upravuje i prostory pro úředníky, kteří by se mohli do části zámku nastěhovat ještě letos v září.

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„V červnu se instaluje kabeláž a přípojka metropolitní sítě do zámku a dělají se vnitřní úpravy a údržby. V září by tak úředníci měli nastoupit,“ nastínil náměstek primátora pro územní plánování, majetek a sport Adam Lenert.

„Další etapy II a III, které řeší koncepční rozvoj suterénů, podkroví a opravy stavebního pláště v rámci údržby, budou projekčně připraveny a realizovány postupně, na základě investičních možností a rozhodnutí zadavatele,“ upřesnil.

Zároveň dodal, že druhou a třetí etapu by mělo město zahájit do deseti let s tím, že jsou předběžně propočtené také na 45 milionů korun bez daně.

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