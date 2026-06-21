Zámek v Liberci čeká oprava, první fáze přijde na 45 milionů

Projektové práce by měly podle náměstka primátora pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby Jiřího Janďourka trvat do roku 2028.
„Budou se primárně dělat a připravovat sociální zázemí ve všech třech křídlech včetně Redernovského a krajního zahradního. Zároveň se budou připravovat bezbariérová opatření, tedy výtahy, abychom umožnili provoz ve všech třech křídlech,“ popsal Janďourek.
Součástí projektu bude i příprava budoucích investic. Město si chce už nyní nechat zpracovat návrh například na výměnu střešní krytiny, která není zatím nutná, ale v horizontu patnácti let ji podle Janďourka bude potřeba řešit. „Chceme to mít zprojektované,“ doplnil.
Podle něj nepůjde o rozsáhlou rekonstrukci, ale o postupné opravy. „V první etapě budeme dělat legislativní opatření, která jsou dnes platná, jako sociálních zařízení, protipožární opatření, a která se v čase nejčastěji mění,“ uvedl.
Místo pro uměleckou školu i animaci
První etapa má umožnit využití prostor pro základní uměleckou školu, pro správce areálu a pro Dům animace, který má nabídnout expozici zaměřenou na historii animovaného filmu a také vzdělávací aktivity.
Paralelně město upravuje i prostory pro úředníky, kteří by se mohli do části zámku nastěhovat ještě letos v září.
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„V červnu se instaluje kabeláž a přípojka metropolitní sítě do zámku a dělají se vnitřní úpravy a údržby. V září by tak úředníci měli nastoupit,“ nastínil náměstek primátora pro územní plánování, majetek a sport Adam Lenert.
„Další etapy II a III, které řeší koncepční rozvoj suterénů, podkroví a opravy stavebního pláště v rámci údržby, budou projekčně připraveny a realizovány postupně, na základě investičních možností a rozhodnutí zadavatele,“ upřesnil.
Zároveň dodal, že druhou a třetí etapu by mělo město zahájit do deseti let s tím, že jsou předběžně propočtené také na 45 milionů korun bez daně.