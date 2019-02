Petardy přes rok nechceme, říká Změna. Povolila by je jen na Silvestra

Libercem by se už kromě jediného dne v roce neměly ozývat žádné otravné dělbuchy a hlučné ohňostroje. Tím dnem by byl Silvestr. Vyhlášku s tímto návrhem připravuje teď Změna pro Liberec. Za použití zábavní pyrotechniky jindy než na konci roku by pak hrozila pokuta.