Zabavené bílé tygřice opustily libereckou zoo, zamířily na Slovensko

V libereckém pavilonu šelem pobývaly tygřice přibližně deset týdnů. Jsou to zvířata, která zabavila Česká inspekce životního prostředí Ludvíku Berouskovi.

„S jejich dočasným umístěním zahrada souhlasila především z toho důvodu, že se sama jako dlouholetý chovatel bílých tygrů cítí zodpovědná za následky chovu těchto raritních forem zvířat. Na jeho problematiku se zároveň snaží veřejnost dlouhodobě upozorňovat,“ říká mluvčí zahrady Barbara Tesařová. Déle však zabavené šelmy v zoo zůstat nemohly.

„Náš pavilon šelem má omezenou kapacitu a umístění dalších jedinců ubírá životní prostor našim stávajícím kočkám. Komplikace by nastaly především v zimním období, kdy šelmy pobývají většinu času v teple vnitřních ubikací,“ vysvětluje ředitel zoo David Nejedlo.

Před samotným transportem byly bílé tygřice nejprve uspány narkotizační střelou a prošly veterinární kontrolou.

„Celá akce včetně imobilizace a naložení zvířat do transportních beden proběhla zcela bez komplikací. Obě zvířata opustila naši zoo v dobré fyzické kondici,“ dodává zoolog Luboš Melichar.

Tříleté samice zabavila letos v srpnu Česká inspekce životního prostředí(ČIŽP). Po ukončeném správním řízení propadly do majetku státu, konkrétně do správy ministerstva životního prostředí (MŽP).

V Zoo Liberec byly tygřice umístěny pouze dočasně, MŽP se na dalším, již dlouhodobém umístění dohodlo se soukromým chovatelským zařízením Malkia Park na Slovensku.

Je to záchranná stanice zaměřená na chov velkých kočkovitých šelem, které byly odebrány z nevyhovujících podmínek nebo pocházely z nelegálních soukromých chovů.

Dvě bílé tygřice nadále zůstávají v majetku České republiky, slovenský Malkia Park zajistí péči o svěřené exempláře minimálně po dobu šesti měsíců s možností, že zde tygřice po dalším rozšíření výběhů naleznou trvalý domov.

„Poskytujeme útočiště primárně právě šelmám. Bílé tygry již ve výbězích chováme a šíříme osvětu o problematice těchto jedinců i chovu šelem v zajetí obecně. Budeme se o tyto dvě tygřice starat se stejnou láskou a respektem jako o všechna naše zvířata a děkujeme oběma ministerstvům za jejich důvěru,“ informuje majitelka Malkia Parku Klaudia Kollár.

České MŽP se na umístění tygřic s Malkia Parkem dohodlo po konzultaci se slovenskou veterinární správou a Ministerstvem životního prostředí SR. Přesun zvířat rovněž usnadnila spolupráce právě mezi českým a slovenským ministerstvem životního prostředí.



„V návaznosti na rostoucí počet případů, kdy jsou velké šelmy ze soukromých chovů odebrány a připadnou do majetku státu, připravujeme projekt centrálního, státního záchranného centra, kam by mohly být zabavené šelmy umisťovány do dlouhodobé péče,“ uvádí náměstek sekce ochrany přírody a krajiny MŽP Vladimír Dolejský.

Do konce roku bude mít ministerstvo studii proveditelnosti, která by měla posoudit několik lokalit, které by pro důstojné dožití šelem připadaly v úvahu. O vybudování takového centra by měla rozhodnout vláda v prvním pololetí příštího roku.

MŽP také chce finančně podpořit rozšíření kapacity již existujících záchranných center pro druhy podléhající mezinárodní úmluvě CITES, kam patří právě všechny velké šelmy.

„To nám pomůže zajistit vhodné podmínky pro tyto šelmy a vhodně tak překlenout období, než vznikne centrální zařízení,“ vysvětluje Dolejský.

Ředitel ČIŽP Erik Geuss k tomu dodává: „Případ dokládá potřebu systémového řešení při umísťování zabavených nelegálně držených šelem do odpovídajících podmínek. Z toho důvodu inspekce dlouhodobě podporuje vznik záchranného centra schopného se o velké šelmy postarat.“