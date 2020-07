Virus zastavil pomoc unikátní věži, zachránci vybírají na dílnu

Obrátili se proto na své příznivce a na HithHitu rozjeli před několika dny kampaň na finanční podporu. Podle zakladatelky spolku Jitky Jakubičkové potřebují 175 tisíc korun.

„Potřebujeme prostory na pořádání pravidelných workshopů, které by nám pomohly se záchranou Zauhlovačky. Peníze z dotací a grantů jsou nejisté,“ vysvětlila Jakubíčková, která se se svými kolegy stará o věž už šest let.

Pravidelně se ji snaží zpřístupňovat veřejnosti na kulturních akcích. Velký zájem byl podle ní i o workshopy, které příležitostně pořádali.

„Úspěch měly dílny zaměřené na renovaci starého nábytku. Nic podobného se tady na severu nepořádá,“ pokračovala Jakubičková s tím, že spolku se už podařilo sehnat vybavení do dílen. „Byla by proto škoda je nevyužívat častěji,“ dodala. Prostory, které si pro dílnu vyhlédli, jsou v dosahu Zauhlovačky, podle zakladatelky je ale nutné do nich investovat.

„Dříve to byl sklad. Musí se udělat elektrika, strop, příčky, podlahy a podobně,“ vyjmenovala s tím, že by byla ráda, kdyby pak dílny sloužily i pro dětský výtvarný kroužek.

Kampaň Zachraňujeme Zauhlovačku! Vybudujme sdílenou řemeslnou dílnu vyhlásil spolek AvantgArt na měsíc. Momentálně má pokrytých asi 15 procent z požadované částky. Na přispěvatele čeká několik zajímavých cen.

Zauhlovací a vodárenská věž v areálu podniku Intex ve Vratislavicích patří mezi kulturní chráněné památky. Přesto desítky let chátrala, než se o ni začal zajímat spolek AvangArt. Jeho cílem je nejen zachránit tuto unikátní architektonickou památku, ale vytvořit z ní kulturní a společenské centrum.