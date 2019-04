Liberec se cítí nespravedlivě chudý, od státu chce víc peněz

Změnit 18 let platný zákon o rozpočtovém určení daní chce město Liberec. Dost ho totiž poškozuje. Liberec je páté největší město v zemi, ale ze státního rozpočtu dostává na obyvatele méně peněz než Praha, Ostrava, Plzeň a Brno.

„Tato města jsou oproti jiným privilegovaná, je to nespravedlivé. Když pominu Prahu, která je svět sám pro sebe, tak není důvod, aby zbylá tři města dostávala víc na úkor ostatních krajských měst,“ upozorňuje ekonomický náměstek primátora Zbyněk Karban.

O deset tisíc méně na obyvatele než jinde

Liberec a další krajská a větší města získávají 13 tisíc korun na každého obyvatele, zatímco Plzeň, Ostrava a Brno 23 tisíc. Praha pak dokonce 37 tisíc.

„Vlastně se tím říká, že jsme něco míň než třeba obyvatel Plzně. Přitom zajišťujeme stejné služby. Městskou dopravu, divadlo, zoo, botanickou zahradu, na počet kilometrů máme dokonce víc silnic než Plzeň. Jsme páté největší město, ale není nám to z pohledu přerozdělování daní nic platné,“ komentuje náměstek.

Chce teď proto oslovit i další krajská a statutární města, aby tlak na změnu zákona byl co největší. Ještě do poloviny roku by měla vzniknout pracovní skupina, která se má pokusit rozdíly mezi městy snížit.

Liberec chce oslovit i poslance a senátory. Samotný totiž nemá šanci uspět. „Chceme tlačit na ministerstvo financí řečí čísel. To jsou tvrdá data, která mluví jasně. Teoreticky bychom se mohli obrátit i na soud kvůli diskriminaci, protože podle ústavy máme právo na samosprávu, které je tímto způsobem kráceno. Ale to je hodně hypotetická cesta,“ vysvětluje Karban.

Dluh Liberce se nesnižuje

Liberec by měl letos dostat z daňových příjmů 1,5 miliardy korun. Pokud by se mu podařilo prosadit změnu zákona, mohlo by do města přitéct o 500 až 800 milionů víc. Pro zadlužený Liberec by to byla spása.

„Zdálo se, že zadlužení města od roku 2011 klesá, ale ve skutečnosti to tak není. Prověřili jsme teď všechny finanční závazky města, soudní spory i rozjeté projekty. Dluh se nesnižuje, stále je kolem 1,75 miliardy. A to i přesto, že na splátky jde ročně přes 230 milionů. Jenže refinancování úvěru není tak výhodné, jak se zdálo. Navíc se vzaly další úvěry na spolufinancování projektů, na které jdou dotace,“ uvedl primátor Jaroslav Zámečník. Další úvěr si pak bude muset Liberec vzít na rekonstrukci plaveckého bazénu.

„Nechceme žádné služby ve městě rušit, i proto se snažíme o zvýšení koeficientu, podle kterého se daně přerozdělují. Dřív to nebylo tak akutní, protože jsme měli příjmy z prodeje městského majetku. Jenže teď už není co prodávat. Jedinou cestou by bylo navýšení poplatků za odpady, psy, zvýšit daň z nemovitosti, ale to nejde šroubovat donekonečna,“ dodal Karban.

Snahou Liberce přitom není připravit Plzeň, Ostravu a Brno o jejich příjmy. Ani dostávat tolik jako oni. Podle Karbana by stačilo, kdyby se krajským městům zvedl příjem ze 13 na 18 tisíc. Pokud by se to podařilo, stálo by to státní rozpočet asi 10 miliard. Změnu přitom Liberec nepožaduje okamžitě. Zvyšování by mělo být postupné v rozmezí pěti let.

„Myslíme, že ideální čas na to, aby to prošlo sněmovnou, bude před krajskými a parlamentními volbami, které nás čekají v následujících dvou letech,“ dodal primátor.