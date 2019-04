Nejstarší domky v Liberci se drolí, letos je čeká částečná oprava

Tři hrázděné domky nalepené na sebe jsou z let 1678, 1680 a 1681. Teď jsou součástí Střední stavební školy na Sokolovském náměstí. Ještě nedávno tu měli učitelé kabinety a býval tam i sklad učebnic.

Letos by měly dostat novou fasádu, která už se pomalu drolí, střechu, opravovat se mají i narušené krovy. Kvůli narušené statice už se domky začaly odlepovat od zděné přístavby školy, se kterou jsou spojeny.

„O Valdštejnské domky pečujeme. Jsou v celkem dobrém stavu, nicméně je to torzo stavby staré skoro tři sta padesát let, takže nějaké ošetření vyžadují,“ řekl ředitel stavební školy Radek Cikl.

Rekonstrukce za téměř 800 tisíc korun by měla trvat zhruba čtvrt roku. Práce mají začít v létě. Teď se hledá firma, která stavební práce provede.

„Další závažná věc je, že u prvních dvou domků jsou střechy přežité. To znamená, že na řadě míst už jsou shnilé šindele. Sice je ošetřujeme, ale povětrnostní podmínky střeše škodí,“ zmínil Cikl.

Teď už domky pro potřeby školy neslouží. Dva jsou zcela vystěhované a třetí se občas používá k občasným výstavám například ke Dnům kulturního dědictví.

Plánovaná rekonstrukce zatím s opravou interiérů nepočítá. Do budoucna ale bude potřeba. Co by ale ve valdštejnských domcích mělo být, zatím vedení školy netuší. „Naši učitelé zkusí něco navrhnout,“ dodal ředitel.

Valdštejnské domky jsou sice pojmenovány po slavném vévodovi Albrechtovi z Valdštejna, vznikly ale až po jeho smrti. Nicméně odkazují na původní obestavění tehdejšího Novoměstského náměstí, které vzniklo za vévodovy éry.

V minulosti v nich bydleli soukeníci, později se z domku nejblíž škole stala vyhlášená krčma U města Petrohradu. V podloubí se také konaly vánoční trhy. Zatímco dnes ve Větrné uličce zůstaly jen tři hrázděné domy, původně jich tam bylo jedenáct.