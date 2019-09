Fasádu libereckého Uranu rozehrají světla a stíny, má důstojně stárnout

Uran, kde sídlí zhruba stovka úředníků a asi osmdesát strážníků, dostane nová okna a fasádu.

Z pěti architektonických kanceláří, které se zapojily do soutěže o návrh na opravu budovy, bylo studio Re architekti nejlepší. Za ním skončilo na druhém místě studio Sial, za nimi Ecoten, Raketoplan a poslední pozici obsadili architekti Filip Horatschke a Jan Duda.

„Kritérií bylo několik. Zajímala nás kvalita a komplexnost návrhu, a také samozřejmě cena projektových prací, i když ta měla menší váhu,“ upozornil architekt Martin Kloda, předseda devítičlenné odborné poroty.

„Zadání mířilo primárně na fasádu budovy, která je dnes už ve špatném stavu, odpadává a ohrožuje zdraví. Navíc nefunguje ani izolačně, takže architekti museli vzít v úvahu i energetické požadavky,“ vysvětlil.

Fasáda bude důstojně stárnout

Návrh studia Re architekti si porotu získal především proto, že se nejvíce přibližuje palácům v Liberci, mezi něž patří například prodejna obuvi Baťa.

„Přichází s inovativní fasádou ze stříbrného pozinkovaného plechu, která počítá s tím, že bude důstojně stárnout a využívat hru světla a stínů a živosti materiálu,“ popsal předseda poroty.

Návrh navíc nabízel nejlevnější projektovou cenu a druhou nejlevnější co se týče rekonstrukce budovy.

„Na druhém místě skončil ateliér Sial, který nabídl to nejlepší, co pochází z pozdní moderny, solidní dům. Třetí byl Ecoten. Architekti vsadili na dřevěnou fasádu, hodně se soustředili na technické řešení, ale trochu vybočili z využití budovy, například zvětšili prosklení oken, což jde proti současnému provozu,“ zdůraznil Kloda.



Raketoplan šel podle Klody hodně progresivní cestou zelených fasád, což nebylo úplně žádoucí. A Horatschke s Dudou se pak prý příliš soustředili na odkaz uranového průmyslu.

O vítězném návrhu ještě bude rozhodovat rada města, podle primátora Jaroslava Zámečníka (Starostové) ale nic nenasvědčuje, že by neměl projít. Vyhovuje cenou i energetickým a technickým řešením. Do konce letošního roku pak chce mít radnice vypracovaný projekt. Zaplatit by za něj měla kolem 1,7 milionu korun.

„Pak zažádáme o stavební povolení, a když to dobře půjde, příští rok by se mohla rekonstrukce zahájit. Proběhne za provozu, vyklizení budovy a stěhování úředníků do náhradních prostor by nás totiž vyšlo na další desítky milionů korun navíc,“ upřesnil primátor.

Soutěže budou u velkých staveb pokaždé

Oprava fasády a oken přijde město na zhruba čtyřicet milionů korun. Rekonstrukci však potřebují i stoupačky a elektroinstalace. Ta přijde na řadu později.

„Naši předchůdci vypočítali kompletní opravu budovy na 170 milionů korun, což bylo nereálné. Proto ji budeme dělat postupně,“ doplnil Zámečník.

Město chce architektonické soutěže pořádat u velkých staveb pokaždé. I proto zřídilo Kancelář městského architekta, které velí Jiří Janďourek. „Kancelář připravuje soutěže, budeme dělat ověřovací studie, podílet se na strategickém plánu města,“ přiblížil architekt.

Své připomínky si k jednotlivým soutěžím ale může říci i Rada architektů. Ta vznikla za vlády bývalého primátora Tibora Batthyányho a je poradním orgánem. Nepřipravuje žádné soutěže, ale může pomoci řešit konfliktní projekty, které přicházejí na odbor městského architekta. Zvyšuje se tím objektivita, což uvítají hlavně případní investoři.

„Radu architektů tvoří odborníci, kteří dojíždějí do Liberce jednou za měsíc. V šestičlenném týmu jsou i dva architekti ze zahraničí,“ objasnil Janďourek.