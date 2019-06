Nový robot umí brát vzorky z jaderných elektráren, usnadní dekontaminaci

Pojízdný a pomocí kabelů dálkově ovládaný robot dokáže například odebrat vzorky z potrubí primárního okruhu jaderného reaktoru. Je uzpůsobený pohybu v potrubí a nese dvě na sobě nezávislé sondy pro odběr vzorků.

Ty odebere kartáč na pohyblivých výsuvných ramenech s diamantovými zrníčky. Vzorky pak robot dopraví k analýze radioaktivity.

„Dekontaminace a demontáž vyřazeného reaktoru je komplexní a náročný úkol. Už teď se na situaci připravujeme. Robotické zařízení vyvinuté na Technické univerzitě v Liberci by s dekontaminací mohlo výrazně pomoci. Uplatnit by se pak mohlo nejen u nás, ale i při demontáži vyřazených jaderných elektráren v zahraničí,“ řekl Martin Strejc, specialista výzkumu Ústavu jaderného výzkumu.

„Účinnost dekontaminace potrubí primárního okruhu je potřeba ověřit odebráním vzorku zevnitř potrubí před a po dekontaminaci. Robot, který v Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace Technické univerzity v Liberci (CxI) vznikl, je odpovědí na otázku, jak vzorky v málo přístupném potrubí a v prostředí vysoké radioaktivity opakovaně odebírat,“ uvedl Miroslav Černík, který je vedoucím výzkumu na CxI.

Většina jaderných reaktorů na světě je chlazena tlakovou vodou. Patří k nim i reaktory v Dukovanech a Temelíně. Jejich životnost je okolo 50 let.

Podle mluvčí liberecké univerzity Barbory Jónové lze sice životnost za cenu velkých investic prodloužit, je ale potřeba se v předstihu připravit na to, až doslouží. U jaderné elektrárny Dukovany se mluví o odstavení provozu kolem let 2035 až 2037.

Robot se bude muset obléknout do ocelového pláště

Podle Miroslava Černíka se projekt podařilo dovést do fáze užitného vzoru. K nasazení do skutečné operace je potřeba robotické zařízení ještě upravit.

„Ověřili jsme si, že je to správný princip. Při pohybu v prostředí s vysokou radioaktivitou bychom museli robota schovat do ocelového pláště. Vyvést elektronické řízení externě mimo robota, případně přejít na pneumatické řízení, protože elektronika je na radioaktivitu velmi citlivá. To jsou všechno ale úpravy, které zvládneme v případě pokračování spolupráce s Ústavem jaderného výzkumu řešit,“ říká Černík.

Robot vznikl v rámci společného projektu, který řeší vyřazování jaderných elektráren. Spolufinancuje jej Evropská unie. V další části projektu se odborníci v Řeži soustředí na vývoj chemických roztoků pro dekontaminaci jaderných zařízení.