Studentka postavila vyhlídku na hvězdy, chce ji umístit v Jizerkách

„Pro Jizerské hory jsem vytvořila Vyhlídku na hvězdnou oblohu s možností nouzového přenocování,“ doplnila studentka fakulty umění a architektury. „Mimo jiné bych i díky vyhlídce ráda pomohla s otvíráním problému světelného znečištění. Fenomén Jizerské oblasti tmavé oblohy je jedinečný, světelný smog jej ale stále víc ohrožuje.“

Observatoř je v univerzitním parku obrácená k severu, za jasné noci z ní pozorovatel kromě jiných hvězd spatří Polárku. Látalovou čekají jednání s úřady, aby vyhlídku mohla přemístit do Jizerských hor.

„Je to chráněná krajinná oblast, zapotřebí budou povolení a jednání se správou CHKO nebo Lesy ČR, ale ráda bych vše dotáhla do úspěšného konce, aby se vyhlídka mohla nakonec v okolí Jizerky postavit. Je to materiál, který nijak přírodě neublíží, naopak časem sám zanikne,“ řekla autorka.

Vyhlídka ze smrkového dřeva je vysoká čtyři metry, boční stěna má na délku 3 metry. Natřená je ekologickým dřevním térem, který stavbu chrání proti škůdcům a okolním vlivům. Stavba trvala čtyři dny.

„Hodně lidí mi říká, že dovnitř bude pršet nebo sněžit a že se vyhlídka hned zničí. Já ale počítám s tím, že vyhlídku budu chodit udržovat,“ dodala Látalová.