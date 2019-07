Místo sutě opičí dráha. Spolek změní zpustlý kout u obchodní zóny

Peníze budou rozloženy do dvou let. Pozemek o rozloze přes jedenáct set metrů čtverečních má Archa od radnice pronajatý na jedenáct let.

„Jde o zajímavou lokalitu, jedno z posledních míst, které tam nezabrala nákupní zóna Globus a z druhé strany letiště. Bývala tam kdysi cihelna, probíhaly tam boje sedmileté války a za 1. světové války tam byl rozlehlý zajatecký tábor. Tohle všechno tam chceme připomenout,“ přiblížil za Archu 13 Petr Brestovanský, jinak archeolog Severočeského muzea v Liberci.

Spolek vpustí na pozemek armádu

Mezi útulkem a Opičákem by tak měla vzniknout síť naučných historických stezek. Počítá se i s různými agility prvky pro výcvik psů.

„Chceme tam nabízet i služby instruktora výcviku psů. Máme kolegu, který cvičí psy pro americkou zpravodajskou službu CIA, takže kvalita je zaručena. Také jsme si řekli, že v blízkosti všech těch nákupních center by si člověk mohl tady odpočinout. A to jak pasivně, tak aktivně. Takže tu počítáme i s nějakými brannými prvky. Chceme na tom spolupracovat s armádou,“ vypočítává Brestovanský.

V první fázi by tak na pozemku mělo vzniknout něco jako opičí dráha, výhledově se ale počítá i s vojenskými okopy, kde bude možné si vyzkoušet, jak se žilo na frontě za Velké války. Časem by tam měla stát i replika jednoho lágrového baráku s odkazem na vojenský zajatecký tábor a také památník padlým za 1. světové války.

Přeměna začne vyklízením

Zatím ale Archu čeká hlavně vyklizení části pozemku. Po prořezání náletových dřevin se totiž narazilo na rozlehlou skládku plnou komunálního odpadu, stavební sutě, pneumatik či krytiny z eternitu plnou azbestu. „Takže práce s tím tady bude, na druhou stranu tím ale město získá kvalitní volnočasovou plochu,“ zmínil Brestovanský.

I když Archa 13 peníze na rozvoj areálu získala, debata mezi zastupiteli k tomu byla dlouhá. „Překvapuje mne, že se takto řeší rekultivace městského pozemku. Že to je jen na přání nějakého spolku, který se věnuje historii a my jim tu jen tak dáme 2,4 milionu. Přijde mi, že to je jen na základě nějakých přátelských dohod,“ řekl Jindřich Felcman (ZpL).

Projekt ale získal i podporu výboru pro kulturu. „S panem Brestovanským kamarádi nejsme. Ten projekt se připravuje už dva roky a má smysl. Do té lokality chodí hodně lidí. Je třeba si uvědomit, že většina aktivit pro obyvatele je vedena do centra města a směrem k Lidovým sadům, ale za tratí směrem k Ještědu není nic,“ řekl zastupitel David Nejedlo (SLK).