Školu už téměř rok opravují. Do září to stihneme, slibuje firma

6:31 , aktualizováno 6:31

Od nového školního roku by děti konečně měly nastoupit do školy na náměstí Míru v libereckých Ruprechticích. Oprava se protáhla, žáci nyní musejí dojíždět do jiných škol.