Jiskra při krádeži ředidla zažehla chemičku, obžalovaný odmítl vypovídat

„Lituji toho, co se stalo. Větší část z toho, co se stalo, jsem vytěsnil z hlavy, abych mohl v klidu spát a žít normální život,“ řekl jen ve středu u soudu obžalovaný Jiří Mach. V Severochemě pracoval jako chemik-skladník. Před soudem, který začal případ obrovského požáru z 29. května 2017 rozplétat, odmítl vypovídat. Nevyjadřoval se ani v době, kdy případ vyšetřovala policie.

Třiačtyřicetiletému Machovi hrozí u soudu za obecné ohrožení z nedbalosti až osm let vězení.

K trestnímu řízení se navíc připojila pojišťovna, která po obžalovaném požaduje zaplatit 100 milionů korun. Severochema žádá uhradit škodu 81 milionů. Jedná se o sumu, kterou bylo nutné vynaložit na obnovu provozu chemičky. Započítán je také ušlý zisk za dobu, kdy Severochema nemohla vyrábět.

Podle obžaloby dnes již bývalý zaměstnanec chemičky Jiří Mach kradl chemikálie za zhruba 3 tisíce korun. Když si stáčel do devítilitrového kovového kanystru ředidlo, vznikl elektrostatický výboj a způsobil mohutný požár.

Zpočátku vystupoval jako oběť, obžalovaný byl popálený. Až později se zjistilo, že na jeho oděvu byla chemikálie. Policie začala zkoumat kamerový záznam. „Z kamerového záznamu je zřejmé, že si obžalovaný odčerpával tekutiny do připravených plechových kanystrů. Při tom odčerpávání došlo ke vzniku požáru. Je vidět, že na panu obžalovaném hoří oděv,“ přiblížila státní zástupkyně Věra Němcová.

Podle bývalého spolupracovníka byl Mach zadlužený. Dluhy se mu strhávaly z výplaty, což zjistil z pohozené výplatnice. Svědek si také všiml kanystrů, které před požárem stály mezi kotli. Měl podezření, že jeho kolega krade, nadřízeným to ale nenahlásil. Řekl to jen přítelkyni, která v Severochemě rovněž pracovala, a své matce. „Kanystry nebyly součástí našeho pracoviště. My jsme stáčeli jen do sudů a kontejnerů,“ vypověděl svědek.

Když začalo hořet, unikl na poslední chvíli. „Do kanceláře se valil obrovský dým, bylo slyšet hluk požáru. Pak už jsem jen utíkal zadními dveřmi ven. Venku jsem viděl, jak se šest lidí pokouší hasit. Pak to vzdali i oni a utíkali,“ popsal svědek.

Náplní práce svědka i obžalovaného bylo podle jejich nadřízeného stáčení a skladování kapalných uhlovodíků, míchání ředitel a technických kapalin a příprava stáčení do sudů. Přestože měl informaci o možných krádežích, ani přes zvýšené kontroly se podle něj nic nepodařilo odhalit.

Požár provázely výbuchy

Ke stáčení vysoce hořlavé kapaliny došlo za velkého horka. Část se také vylila na podlahu. Podle spisu neměl obžalovaný na sobě kompletní předpisové oblečení, které dokáže zamezit elektrostatickému výboji.

Oheň propukl kolem poledne a zasáhl sklad hořlavých kapalin a část výroby. Rychle se šířil. Provázely jej četné výbuchy sudů naplněných chemikáliemi. Záchranná služba odvezla z areálu jednoho lehce popáleného člověka, zraněn byl i jeden z hasičů. Na místě zasahovalo 26 hasičských jednotek, okolo 120 hasičů a byl vyhlášen zvláštní stupeň požárního poplachu. Policie evakuovala z továrny a jejího okolí 50 lidí. Na místo dorazila i speciální chemická laboratoř ze Středočeského kraje, která měřila škodlivé látky v ovzduší. Škodliviny v ovzduší se ale nakonec nepotvrdily.

Podle obchodního ředitele firmy Romana Oberera šlo o první takový požár od jeho nástupu do Severochemy v roce 1998. Obnova družstva podle něj ještě neskončila, i když se blíží k závěru.