Dražší podlahy i radiátory. Účet za opravu Severočeského muzea roste

Oprava Severočeského muzea v Liberci se znovu o miliony korun prodraží. Už podruhé.

Nynější etapa rekonstrukce chráněné budovy otevřené už roku 1898 odhalila skryté svízele ve zdech i podlahách. Obnovu ale prodražily také práce, s nimiž se původně kvůli úsporám nepočítalo.

„Stavba je velmi náročná, vznikla při ní spousta komplikací. To s sebou samozřejmě přineslo průběžné navyšování nákladů,“ řekl náměstek hejtmana Jan Sviták.

Původně plánovaná cena opravy byla sto milionů korun. Už na začátku roku ale bylo jasné, že se cena přehoupne přes 130 milionů korun kvůli původně neplánovaným pracím.

Dnes dělá celkový účet za modernizaci muzea včetně nových expozic už 143 miliony korun. Výdaje za stavební část modernizace naskočily kvůli vícepracím a vyšším cenám prací a materiálu o 18 procent.

Radiátory jsou v havarijním stavu

Přestože jde většina peněz z evropské dotace, kraj vydá ze svého rozpočtu 53,5 milionu korun. „Je to hodně peněz, ale jedná se zkrátka o starou historickou budovu. U ní, i kdybychom se všichni na hlavy postavili, nedokážeme dopředu předpovídat, co vše bude ještě nutné opravit a nahradit. Myslím ale, že si to ta budova zaslouží,“ míní krajská radní Radka Loučková Kotasová.

Nynější etapu rekonstrukce prodražily například radiátory. Původně měly v místnostech zůstat ty stávající. Během modernizace se ale přišlo na to, že jsou v havarijním stavu.

„Obrovským vícenákladem byly podlahy. Když jsme projekt za provozu připravovali, dělaly se jen dílčí sondy, protože všude byly nalepené koberce. Zdálo se, že podlahy jsou dobré. Až když se koberce sundaly, zjistilo se, že jsou totálně zničené,“ nastínil ředitel muzea Jiří Křížek.

Objemné svazky elektroinstalace v prvním patře zase měly původně vést ve zdech, protože památkáři měli obavu z narušení historické podlahy. Zjistilo se ale, že kabely mohou narušit konstrukce stěn a celistvost ozdobných kamenných prvků. Proto došlo ke změně.

K některým pracím nad plán dojde proto, že díky nim získá muzeum reprezentativnější podobu. Týká se to například trojice vstupních historických dveří. Všechny dveře projdou památkářskou opravou. Původně se přitom měla obnovit jen jedna sestava dveří.

„Dveře mají velké množství zdobných prvků a jsou značně poškozené. Nevypadalo by dobře, kdyby se opravily jen jedny dveře. Kraj nám v tomto požadavku vyšel vstříc,“ přiblížil ředitel Křížek.

Nová klimatizace i expozice

Kromě zmíněných rozvodů elektřiny bude mít celá budova novou klimatizaci nebo zabezpečovací a požární systém. Kompletní rekonstrukcí projde i venkovní schodiště nebo se obnoví podlahy ve velkém výstavním sále. Díky novému výtahu bude muzeum bezbariérové.

Cena všech stavebních prací je i s daní 95,6 milionu korun. Muzeum získá také novou expozici. Návštěvníci se mohou těšit například na interaktivní přírodovědnou výstavu s hlasy ptáků či stopami zvířat. Ve vstupním oktagonu má zase přitáhnout zraky návštěvníků funkční hodinový stroj věžních hodin.

„Ve výstavních sálech vznikají nové vestavby, s dodavatelem interiéru nyní kraj řeší detaily nových vitrín a restaurátoři dokončují restaurování sbírkových předmětů,“ nastínil náměstek Sviták.

Obnovené muzeum se má návštěvníkům otevřít příští rok na podzim. Od roku 2011 běží v muzeu už třetí projekt obnovy. „Do roku 2022 dosáhne investice v Severočeském muzeu v Liberci už celkem 158 milionů korun. Z evropských fondů a státního rozpočtu České republiky předpokládáme dotaci ve výši 102,4 milionu korun a podíl Libereckého kraje bude 55,6 milionu. V oblasti kultury jde o ojedinělou investici,“ nastínila radní Radka Loučková Kotasová.