Balet Sedmero krkavců se inspiroval u Burtona, z jeviště zazní krákání

„Tima Burtona jako režiséra miluji. Proto je celá pohádka tvořená v jeho duchu,“ přiznává režisér Richard Ševčík.



Jedním dechem ale dodává, že nechce známého režiséra kopírovat, ale spíše se mu podobat.

Rodiče však nemusí mít obavu, že by se jejich potomci v hledišti báli. „Spousta dětí vidí horší věci než Sedmero krkavců v divadle. Různé vraždy a násilí,“ zmiňuje Ševčík, který se Burtonem inspiroval i když vznikala podoba krkavců.

„Já jsem nechtěl ptáky, nechtěl jsem kostým nebo peří. Tim Burton taky takové věci nepoužívá, on má kostlivce a jiné prvky. Líbil se mi od něj Střihoruký Edward, a tak jsme se pokusili o něco podobného. Pohybově ne, ale kostýmově a výtvarně trochu ano.“

O zvuky ptáků však diváci ochuzeni nebudou. „Prvky krkavců jsou podpořeny i v hudbě. A to i zvukově – jsou tam skutečné nahrávky krkavců, které se v hudebním pásu na určitých místech objevují. Byly vytvořeny přímo pro toto představení. Nasnímal je jeden pán, který se zabývá snímáním zvuků ptáků. Je nevidomý, ale podle sebemenšího hlásku dokáže poznat, co je to za druh. Poskytl mi nahrávky krkavců,“ říká autor hudby Jan Matásek.

Taneční psychologické drama na motivy pohádky Boženy Němcové a bratří Grimmů má premiéru dnes v Šaldově divadle.