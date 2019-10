Liberecký náměstek skončil, vadí mu obrat Starostů ve financování můstků

Minulý týden rada města rozhodla, že nepodá žádost o dotaci na modernizaci skokanských můstků na Ještědu s odůvodněním, že na povinnou finanční spoluúčast nemá prostředky. O pár dní později ale Starostové otočili a sedm a půl milionu našli.

„Lidé, kteří minulý týden říkali, jak je to nesmyslný a zbytečný projekt, teď pro něj hlasují? Tomu nemohu uvěřit. Takové názorové obraty jsou pro mě nepřijatelné. Když jednou něco řeknu, mám to dodržet. Minulý týden pan primátor do novin prohlašoval, jak jsou ve městě zapotřebí důležitější věci než můstky a teď říká pravý opak? Takovými názorovými veletoči se jen zesměšníme před celou republikou,“ apeloval před hlasováním o podání žádosti Němeček.

Jenže se svým projevem nepochodil ani u spolustraníků z ANO. „Sesypali se na mě, že jsem to neměl říkat, ale já si za tím stojím. Dané slovo se má držet. Nelíbí se mi, jak Starostové otočili. Vím, že na ně byl vyvíjen veliký tlak odjinud, aby svůj postoj změnili. Kdo Liberec zná, dokáže si to spočítat. Ale když se mi ani v naší straně nedostalo v tomto podpory, tak nevidím důvod, abych tu setrvával,“ dodal Němeček.

Město vede hejtman, zlobí se opozice

Nepřímo tak poukázal na to, že za změnou postojů Starostů je tlak hejtmana Martina Půty (SLK), protože kraj svoji část finanční spoluúčasti na modernizaci můstků odsouhlasil.

„Přestáváme být suverénním městem. Stačí, když sem hejtman zavolá a vedení města hned obrátí, není to poprvé,“ pustil se do vedení Liberce i opoziční zastupitel Ondřej Petrovský (ZpL).

Primátor Jaroslav Zámečník (SLK) ale změnu postoje jako názorový obrat nevnímá. „Za ten týden se jednání trochu posunula. Krajské zastupitelstvo schválilo svoji část dotace ve výši 7,5 milionu korun. Ještě minulý týden jsme mysleli, že kraj dá jen pět milionů, takže tím se nám ulevilo. Věci se prostě vyvíjí,“ řekl Zámečník.

K rezignaci Jiřího Němečka jen dodal, že práce náměstka je náročná a nelehká. Opozice se mu ještě snažila odchod rozmluvit. „Jsem tím velmi překvapen. Přestože jsem měl k jeho krokům milion výhrad, tak toto je věc, která snese odklad. Sice se nemá nikdo držet ve funkci násilím, ale také se nemají dělat ukvapené kroky. Byl bych rád, kdyby si to ještě rozmyslel,“ řekl Jaromír Baxa (LOL).

„Není dobré dělat taková rozhodnutí z minuty na minutu. Vážím si práce, kterou tu pan Němeček odvedl, i když ne vždy jsem pro ni hlasoval. Toto by si zasloužilo hlubší promyšlení i řešení, co bude dál. Je tu odpovědnost vůči městu,“ přidal se i Josef Šedlbauer (ZpL). Němečka už ale nezviklala prosba, aby zůstal, ani od jeho kolegů z ANO.

„Byl bych rád, aby tu k podobné situaci už nikdy nedošlo. Protože dneska je to kvůli změně postoje u můstků, což je vlastně marginální záležitost. Ale příště už by se ta změna názorů mohla týkat něčeho opravdu důležitého, a to bych Liberci skutečně nepřál,“ dodal Němeček, který zatím na radnici zůstává jako zastupitel.

Kdo ho nahradí na místě náměstka pro strategický rozvoj a dotace zatím není jasné. Hnutí ANO musí navrhnout nového kandidáta.