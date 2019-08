Sdíleným kolům v Liberci končí zkušební provoz, budoucnost nemají jistou

Systém funguje od loňského dubna, bylo to ovšem jen testovací, zkušební období. Teď radnice hodlá najít někoho, kdo tu sdílení kol neboli bikesharing bude provozovat po dobu pěti let, a to od jara příštího roku.

Je tak možné, že po Liberci začnou jezdit jinak barevná kola, protože společnost Rekola není jediná, která bikesharing v Česku provozuje. Výběrové řízení by se mělo vypsat na podzim.

Vybraná firma by měla provozovat sto kusů kol a zajistit pro ně potřebný software, tedy aplikaci, přes kterou se kola půjčují. Dále se musí postarat o jejich svoz a opravy.

„Nadále by platilo, že prvních patnáct minut bude zdarma a od šestnácté minuty bude provoz zpoplatněn. Ovšem tak, aby to nepřesáhlo výši jízdného v městské hromadné dopravě,“ řekl primátor Jaroslav Zámečník.

Mikrozóny čelí kritice

Zda budou kola zaparkovaná jako letos jen do vybraných stojanů, nebo jako loni kdekoliv ve vymezené zóně, ještě není jisté. Letošní novinku totiž někteří uživatelé kritizují.

„Současné mikrozóny mi moc nevyhovují. Než si tam člověk dojde pro kolo, tak už za stejný čas de facto dojde tam kam potřebuje, takže kolo už vlastně nepotřebuje. Navíc se růžové zóny velmi zúžily, takže třeba směrem, kde bydlím, není letos nic,“ sdělil Martin Kadlec.

Vedení města ale zavedení stojanů a mikrozón obhajuje. Sdílená kola se díky tomu nepovalují všude možně jako loni.